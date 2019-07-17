Два случая бешенства зафиксировано в августе частных домовладениях Бахчисарайского и Красногвардейского районе оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, передают Новости Крыма.

В обоих случаях носителями вируса оказались лисы. Ранее в 2019 году бешенство было найдено также у волков, которых на полуострове долгое время не было, и у шакала, появление которого также считается редкостью.

В Красногвардейском районе неблагополучным пунктом признано село Ближнее, в Бахчисарайском — пгт Почтовое.

На указанных территориях установлены ограничительные мероприятия (карантин). В период их действия запрещена торговля домашними животными на карантинной территории, вывоз за ее пределы кошек и собак, проведение выставок, а также обучающие занятия для собак.

Карантин продлится до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических заболеваний.

Справка: за 2019 год (на 19 августа) зарегистрировано 23 случая бешенства домашних и диких животных на территории оккупированного Крыма и 1 случай в Севастополе. Всего — 24 случая. Среди носителей вируса: 6 собак, 5 кошек/котов, 6 лис, 3 волка, 1 шакал и 2 заболевания крупного рогатого скота.

Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.