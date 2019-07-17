В Крыму сообщают о бешеных лисах и волках

16:20 21.08.2019   Крым

Два случая бешенства зафиксировано в августе частных домовладениях Бахчисарайского и Красногвардейского районе оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, передают Новости Крыма.

В обоих случаях носителями вируса оказались лисы. Ранее в 2019 году бешенство было найдено также у волков, которых на полуострове долгое время не было, и у шакала, появление которого также считается редкостью.

В Красногвардейском районе неблагополучным пунктом признано село Ближнее, в Бахчисарайском — пгт Почтовое.

На указанных территориях установлены ограничительные мероприятия (карантин). В период их действия запрещена торговля домашними животными на карантинной территории, вывоз за ее пределы кошек и собак, проведение выставок, а также обучающие занятия для собак.

Карантин продлится до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических заболеваний.

Справка: за 2019 год (на 19 августа) зарегистрировано 23 случая бешенства домашних и диких животных на территории оккупированного Крыма и 1 случай в Севастополе. Всего — 24 случая. Среди носителей вируса: 6 собак, 5 кошек/котов, 6 лис, 3 волка, 1 шакал и 2 заболевания крупного рогатого скота.
Бешенство — инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabies virus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез и нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые необратимые нарушения.



Ще на цю тему:

14:01 20.08.2019
У РФ заявили про смерть двох українських моряків на судні в районі Керченської протоки
15:50 07.08.2019
В оккупированном Крыму с целью наживы разобрали железнодорожные пути
20:40 05.08.2019
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
18:30 05.08.2019
В оккупированной Ялте с целью наживы воруют дорожные знаки
13:20 30.07.2019
Из следующей в оккупированный Крым автоцистерны вытекла соляная кислота
14:40 22.07.2019
Отравившихся в оккупированном Крыму детей вернули в Татарстан
17:00 17.07.2019
Число госпитализированных в результате отравления в детском лагере в Крыму выросло
13:20 17.07.2019
В лагере оккупированного Крыма отравились почти 40 детей
16:20 02.07.2019
Севастопольская яхта села на мель под Судаком — идут спасательные работы
17:40 25.06.2019
В оккупированном Крыму количество несчастных случаев со смертельным исходом выросло в полтора раза
12:30 10.06.2019
На оккупированный Крым напала мароккская саранча
08:59 06.06.2019
В центре Севастополя обезвредили 250-килограммовую авиабомбу
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
18:41 20.08.2019
Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
15:41 20.08.2019
Грузия и США оформят договор о сотрудничестве в сфере обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 21.08.2019
ЮВО: Морпехи Каспийской флотилии в ходе двустороннего учения отразили нападение условного противника
17:20 21.08.2019
Российские авиапассажиры доплачивают за простои Superjet
14:40 21.08.2019
В России вспыхнул склад горючего: город задыхается в дыму / Фото
14:30 21.08.2019
Минобороны РФ анонсировало маневры с участием почти 130 тысяч военных
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Всі новини країни
Украина Украина
16:40 21.08.2019
Московская компания за 650 млн руб отреставрирует Митридатские лестницы в Крыму
16:20 21.08.2019
В Крыму сообщают о бешеных лисах и волках
16:00 21.08.2019
В Херсоні суд продовжив на два місяці арешт члену «Самооборони Севастополя»
15:40 21.08.2019
В оккупированном Крыму в сентябре начнутся испытания второй "Кометы"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд