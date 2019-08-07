П'ятьох українських політв'язнів, яких раніше доставили до московського СІЗО "Лефортово", можуть передати Україні.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на джерела, передає ZN,UA.

Зазначимо, що вчора в цьому слідчому ізоляторі від правозахисників прийняли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Миколи Карпюка.

Зазначено, що зараз "обговорюють формат цієї процедури". Росія хоче, щоб українці на батьківщині відбували покарання, які російські суди призначили незаконно і в рамках сфальсифікованих справ. Однак, росЗМІ не мають підтвердженням такої інформації.

Про те, що незабаром може відбутися обмін громадян України і РФ говорить директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков.

"Крім цього, можливі зрушення у гуманітарній сфері. Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб (...) І моряків теж. Хоч це і не питання нормандського формату, а швидше двосторонніх відносин Росії та України, як і вся ця азово-керченська історія", - сказав Чеснаков в інтерв'ю виданню "Актуальні коментарі".

Напередодні російська правозахисниця Вікторія Івлєва повідомила про те, що в СІЗО "Лефортово" взяли передачі для Володимира Балуха, Павла Гриба, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка і Миколи Карпюка. До повідомлення правозахисниці місцезнаходження Балуха і Карпюка було невідоме. Клиха і Кольченка утримували в колоніях Челябінської області, а Гриба – в Красноярську. При цьому повідомлень про те, що їх переводять в інше місце, не було. У всіх п'ятьох українців є проблеми зі здоров'ям.