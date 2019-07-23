В оккупированном Крыму в сентябре начнутся испытания второй "Кометы"
|15:40 21.08.2019
|Крым
Швартовные и ходовые испытания второго скоростного пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М" пройдут в оккупированном Крыму в сентябре 2019 года.
В настоящее время СПК на транспортном судне движется в сторону Севастополя, прибытие ожидается в конце августа – начале сентября.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные "Калашникова". Как уточнили изданию в концерне, судно было спущено на воду 13 августа, сообщает Судостроение.Инфо.
Напомним, в настоящее время между Ялтой и Севастополем курсирует одно СПК "Комета 120М". За июнь-июль 2019 года услугами скоростного судна воспользовались свыше 20 тыс. пассажиров.
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