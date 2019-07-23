Морской буксир "Андрей Степанов" прибыл на достройку в Севастополь
|15:20 21.08.2019
|Крым
Второй морской буксир проекта 23470 "Андрей Степанов" прибыл для достройки в оккупированный Севастополь.
Об этом сообщили "Вести – Севастополь", передает Судостроение.Инфо.
Как рассказал телеканалу главный инженер Севастопольского морского завода, на судне предстоит большой объём корпусных работ: потребуется установка специального оборудования, мачт, средств связи. Передача судна флоту ожидается в 2020 году.
Напомним, "Андрей Степанов" является вторым буксиром в серии проекта 23470, строящейся на Ярославском судостроительном заводе по заказу Минобороны.
Морской буксир проекта 23470 – справка
Разработчик проекта – ЦКБ "Балтсудопроект" в сотрудничестве с ЯСЗ
Длина наибольшая – 69,75 м
Ширина наибольшая – 15 м
Осадка наибольшая – 5,2 м
Водоизмещение – ок. 3200 т
Дедвейт – ок. 700 т
Грузоподъемность – 200 т
Автономность по запасам провизии – ок. 30 сут.
Дальность плавания (при скорости 14 узл.) – 3000 миль
Тяга на швартовных – ок. 80 т
Фото: ЯСЗ
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