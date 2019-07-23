Второй морской буксир проекта 23470 "Андрей Степанов" прибыл для достройки в оккупированный Севастополь.

Об этом сообщили "Вести – Севастополь", передает Судостроение.Инфо.

Как рассказал телеканалу главный инженер Севастопольского морского завода, на судне предстоит большой объём корпусных работ: потребуется установка специального оборудования, мачт, средств связи. Передача судна флоту ожидается в 2020 году.



Напомним, "Андрей Степанов" является вторым буксиром в серии проекта 23470, строящейся на Ярославском судостроительном заводе по заказу Минобороны.



Морской буксир проекта 23470 – справка



Разработчик проекта – ЦКБ "Балтсудопроект" в сотрудничестве с ЯСЗ



Длина наибольшая – 69,75 м

Ширина наибольшая – 15 м

Осадка наибольшая – 5,2 м

Водоизмещение – ок. 3200 т

Дедвейт – ок. 700 т

Грузоподъемность – 200 т

Автономность по запасам провизии – ок. 30 сут.

Дальность плавания (при скорости 14 узл.) – 3000 миль

Тяга на швартовных – ок. 80 т





Фото: ЯСЗ