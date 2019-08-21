21 августа утром в российском городе Самара начался крупный пожар в промзоне.

По данным, опубликованным в сети, горят склады с горючими материалами, сообщает ghall.com.

Видео ЧП опубликовано в Твиттере. «Запахи там просто отпад, пишут местные)) Не прошло и 3х дней и опять))) жги рф, жги!!» -отметил автор сообщения.

Фото с сайта ghall.com