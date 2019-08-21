В России вспыхнул склад горючего: город задыхается в дыму / Фото
|14:40 21.08.2019
|Россия
21 августа утром в российском городе Самара начался крупный пожар в промзоне.
По данным, опубликованным в сети, горят склады с горючими материалами, сообщает ghall.com.
Видео ЧП опубликовано в Твиттере. «Запахи там просто отпад, пишут местные)) Не прошло и 3х дней и опять))) жги рф, жги!!» -отметил автор сообщения.
Фото с сайта ghall.com
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