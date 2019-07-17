У березні-травні 2019 року для потреб українських Військово-Морських Сил закуплено дві протидиверсійні гідроакустичні станції (ГАС) Cerberus Mod 2 німецької компанії Atlas Elektronik.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на відкриту базу даних експорту/імпорту.

Раніше, головний конструктор заводу «Кузня на Рибальському» Сергій Білозубенко у програмі «Лінія оборони» на 5 каналі повідомив, що зазначені станції планується встановлювати на всіх артилерійських катерах та десантних катерах типу «Кентавр», для протидиверсійного захисту.

На запитання чому не вітчизняна ГАС «Тронка» – Сергій Білозубенко зазначив: «Тронка» не видала очікуваних від неї результатів і ми вимушені застосовувати гідроакустичні станції з Німеччини Cerberus. Її протестували в минулому році і вона показала дуже гарні результати. Тому ми закуповуємо ці станції зараз у Німеччини».

Фото УМП