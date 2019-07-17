Для катерів ВМСУ придбано гідроакустичні станції Cerberus / Фото
|14:20 21.08.2019
|Украина
У березні-травні 2019 року для потреб українських Військово-Морських Сил закуплено дві протидиверсійні гідроакустичні станції (ГАС) Cerberus Mod 2 німецької компанії Atlas Elektronik.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на відкриту базу даних експорту/імпорту.
Раніше, головний конструктор заводу «Кузня на Рибальському» Сергій Білозубенко у програмі «Лінія оборони» на 5 каналі повідомив, що зазначені станції планується встановлювати на всіх артилерійських катерах та десантних катерах типу «Кентавр», для протидиверсійного захисту.
На запитання чому не вітчизняна ГАС «Тронка» – Сергій Білозубенко зазначив: «Тронка» не видала очікуваних від неї результатів і ми вимушені застосовувати гідроакустичні станції з Німеччини Cerberus. Її протестували в минулому році і вона показала дуже гарні результати. Тому ми закуповуємо ці станції зараз у Німеччини».
Фото УМП
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