США и Румыния за счет модернизации своих вооруженных сил и "распределения бремени НАТО" будут укреплять восточный фланг альянса, включая Черное море.

На пресс-конференции, прошедшей после встречи президента Румынии Клауса Йоханниса с американским лидером Дональдом Трампом, стороны выступили с соответствующим совместным заявлением, пишет Военное обозрение.

"Наши военные стоят плечом к плечу в деле защиты свободы и стремятся укрепить наши позиции в области обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности" - говорится в заявлении.