США и Румыния будут укреплять восточный фланг НАТО, включая Черное море
|14:00 21.08.2019
США и Румыния за счет модернизации своих вооруженных сил и "распределения бремени НАТО" будут укреплять восточный фланг альянса, включая Черное море.
На пресс-конференции, прошедшей после встречи президента Румынии Клауса Йоханниса с американским лидером Дональдом Трампом, стороны выступили с соответствующим совместным заявлением, пишет Военное обозрение.
"Наши военные стоят плечом к плечу в деле защиты свободы и стремятся укрепить наши позиции в области обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО, в том числе в Черном море, что имеет стратегическое значение для трансатлантической безопасности" - говорится в заявлении.
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