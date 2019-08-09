На полигоне в бухте Казачья в Севастополе военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и ее боевое охранение.

По замыслу учения, колонна при передвижении в назначенный район была атакована диверсионной группой условного противника, пишет Новый Севастополь со ссылкой на информационного обеспечения Черноморского флота оккупантов.

«Для прикрытия отхода колонны группа боевого охранения на бронеавтомобилях «Рысь» и «Тайфун» вступила в условный бой с напавшими на нее условными диверсантами. Затем, после уничтожения диверсионно-разведывательной группы, военные полицейские оказали медицинскую помощь условно раненым и осуществили их оперативную эвакуацию с поля боя», – сказано в сообщении.

Учебно-боевые задачи отрабатывались для апробации боевого устава подразделений военной полиции.

К учениям были привлечены порядка 200 военнослужащих ЧФ и задействовано более 20 единиц специальной военной техники.