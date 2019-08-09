Военная полиция оккупантов отработала в Севастополе отражение нападения ДРГ
|13:40 21.08.2019
|Крым
На полигоне в бухте Казачья в Севастополе военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и ее боевое охранение.
По замыслу учения, колонна при передвижении в назначенный район была атакована диверсионной группой условного противника, пишет Новый Севастополь со ссылкой на информационного обеспечения Черноморского флота оккупантов.
«Для прикрытия отхода колонны группа боевого охранения на бронеавтомобилях «Рысь» и «Тайфун» вступила в условный бой с напавшими на нее условными диверсантами. Затем, после уничтожения диверсионно-разведывательной группы, военные полицейские оказали медицинскую помощь условно раненым и осуществили их оперативную эвакуацию с поля боя», – сказано в сообщении.
Учебно-боевые задачи отрабатывались для апробации боевого устава подразделений военной полиции.
К учениям были привлечены порядка 200 военнослужащих ЧФ и задействовано более 20 единиц специальной военной техники.
Ще на цю тему:
Новый корабль замечен на учении Черноморского флота России
В оккупированном Крыму начались очередные военные учения РФ
Washington Examiner: Россия утроила численность своих войск в аннексированном Крыму
Фрегат Черноморского флота возвращается в оккупированный Севастополь
Черноморский флот России проводит учения
Оккупанты тренировались покидать подлодку через торпедный аппарат
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
Ракетный корабль ЧФ России и береговые комплексы «обстреляли» друг друга в рамках учений
Окупанти розмістили в Криму ескадрилью безпілотників «Форпост»