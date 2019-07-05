В оккупированном Крыму на территории и в здании Нахимовского районного суда провели тренировку действий при попытке побега из-под стражи и попытке насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей.

В тренировке участвовали судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов совместно с управлением МВД, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, судьями и работниками аппарата суда, сообщает Крымское информационное агетство со ссылкой на пресс-службу УФССП России по оккупированному Севастополю.



«Мероприятия проводятся с целью организации межведомственного взаимодействия, достижения оперативной слаженности действий и формирования практических навыков в условиях учебной чрезвычайной ситуации. Тренировки проводятся ежемесячно и способствуют повышению профессионального уровня, отработке навыков физической и боевой подготовки, укрепляют психологическую стойкость к действиям в условиях чрезвычайной ситуации, совершенствованию систем и способов оповещения, порядка эвакуации», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что по окончанию мероприятия цели были достигнуты, указаны положительные стороны и недостатки, выявленные в ходе тренировки, отмечены работники, показавшие грамотные действия на тренировке и подведены итоги со всеми участниками. «Результаты тренировки показали хорошую подготовленность сотрудников участвующих ведомств к действиям в условиях чрезвычайной ситуации», — уточнили в оккупационном ведомстве.