Оккупанты тренировались задерживать подсудимых, пытавшихся совершить побег

13:20 21.08.2019   Крым

В оккупированном Крыму на территории и в здании Нахимовского районного суда провели тренировку действий при попытке побега из-под стражи и попытке насильственного освобождения лиц, содержащихся под стражей. 

В тренировке участвовали судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов совместно с управлением МВД, Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, судьями и работниками аппарата суда, сообщает Крымское информационное агетство со ссылкой на пресс-службу УФССП России по оккупированному Севастополю.
 
«Мероприятия проводятся с целью организации межведомственного взаимодействия, достижения оперативной слаженности действий и формирования практических навыков в условиях учебной чрезвычайной ситуации. Тренировки проводятся ежемесячно и способствуют повышению профессионального уровня, отработке навыков физической и боевой подготовки, укрепляют психологическую стойкость к действиям в условиях чрезвычайной ситуации, совершенствованию систем и способов оповещения, порядка эвакуации», — рассказали в пресс-службе. 

В пресс-службе отметили, что по окончанию мероприятия цели были достигнуты, указаны положительные стороны и недостатки, выявленные в ходе тренировки, отмечены работники, показавшие грамотные действия на тренировке и подведены итоги со всеми участниками. «Результаты тренировки показали хорошую подготовленность сотрудников участвующих ведомств к действиям в условиях чрезвычайной ситуации», — уточнили в оккупационном ведомстве.



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