ЮВО: Береговая оборона ЧФ в горах Крыма уничтожила условного противника
|13:00 21.08.2019
|Крым
На полигоне «Ангарский» в Крыму в ходе двустороннего ротного тактического учения отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота были отработаны действия подразделений по блокированию и уничтожению условного противника в условиях горной местности
Поиск и обнаружение противника выполнялись с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе стартовавшего трехдневного учения военнослужащие на бронетранспортерах БТР-80 отработают весь спектр наступательных и оборонительных задач.
В частности, в ходе учения личный состав выполнит задачи по обеспечению безопасного прохода боевой техники через минное заграждение с отражением атаки противника, высадке тактического десанта в тыл противника.
Все учебно-боевые задачи отрабатываются в противоборстве двух мотострелковых рот без шаблонного замысла действий сторон, что требует от командиров нестандартных решений на каждом этапе учения.
Всего к учениям привлечено более 400 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе разведывательные машины «Дозор».
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