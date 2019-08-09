На полигоне «Ангарский» в Крыму в ходе двустороннего ротного тактического учения отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота были отработаны действия подразделений по блокированию и уничтожению условного противника в условиях горной местности

Поиск и обнаружение противника выполнялись с использованием беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи КРУС «Стрелец», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе стартовавшего трехдневного учения военнослужащие на бронетранспортерах БТР-80 отработают весь спектр наступательных и оборонительных задач.

В частности, в ходе учения личный состав выполнит задачи по обеспечению безопасного прохода боевой техники через минное заграждение с отражением атаки противника, высадке тактического десанта в тыл противника.

Все учебно-боевые задачи отрабатываются в противоборстве двух мотострелковых рот без шаблонного замысла действий сторон, что требует от командиров нестандартных решений на каждом этапе учения.

Всего к учениям привлечено более 400 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники, в том числе разведывательные машины «Дозор».