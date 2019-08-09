В Херсоні суд продовжив на два місяці арешт члену «Самооборони Севастополя»

16:00 21.08.2019   Крым

Херсонський міський суд 19 серпня продовжив на 60 діб термін арешту затриманому на адмінкордоні з Кримом члену «Самооборони Севастополя» Степану Резунику з можливістю внесення застави в сумі 321 тис грн.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань з посиланням на інформацію прокуратури АРК.

«19 липня 2019 року, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя». Проте завдячуючи відомому рішенню Конституційного суду, суд надав можливість підозрюваному, який зі зброєю в руках приймав участь в окупації півострова, внести заставу в розмірі 321 120 грн», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі звернули увагу, що місяць тому інший слідчий суддя цього ж суду під час продовження запобіжного заходу розмір застави не визначав, врахувавши аргументи слідчого та прокурора про те, злочин підозрюваним було вчинено з погрозою застосування насилля.

Нагадаємо: 11 червня співробітники Нацполіції АРК разом з прикордонниками затримали у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» на адмінкордоні з окупованим Кримом, члена так званої «Самооборони Севастополя» Степана Резуника, який у 2014 році сприяв Росії в окупації півострова. Зловмисник, який перебував у розшуку, арештований Херсонським міським судом.

Резуник їхав на материкову Україну, аби поновити український паспорт. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Резуник стверджує, що під час окупації Криму Росією був лише «волонтером».

18 липня Херсонський міськсуд продовжив до 20 серпня арешт Резуника. Слідчі Главку Нацполіціі в АРК зачитали заарештованому і його адвокатам підозру Ірині Резуник – дружині Степана Резуника – в скоєнні злочину, передбаченого ст.260 ч.2, ст.27 ч.5 КК України (пособництво в діяльності незаконно створеного збройного формування «Самооборона Севастополя»).



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