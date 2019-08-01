Радянська система удару "Периметр" ("Мертва рука"), яка відновлена Росією, візьме під контроль і ці нові ракети з ядерним двигуном.

Російські новітні малопомітні крилаті ракети необмеженої дальності "Буревісник", невдалі випробування яких проводилися в Архангельській області, після їхнього остаточного розміщення на озброєння будуть включені до структури радянсько-російського комплексу автоматичного управління масованим ядерним ударом у відповідь "Периметр" (він же – "Мертва рука"), повідомляє ZN,UA з посиланням на росЗМІ.

На думку російських військових експертів "Буревісник" є "ідеальною зброєю відплати" – він малопомітний, має необмежену дальність польоту, а наявність ядерного двигуна навіть у разі успішного перехоплення перетворить ракету на аналог "брудної" атомної бомби (на відміну від термоядерної бомби, основними вражаючими чинниками якої є термічна, повітряна та ударна хвилі, у "брудної" бомби вражаючий чинник – тривале важке радіаційне зараження місцевості – ред.).

"Ракета з необмеженою дальністю може тривалий час перебувати в зоні очікування наказу та у разі створення системи перенацілення наносити удар за найширшим спектром цілей", – йдеться в одному з матеріалів з цієї теми.

Система "Периметр" (проект 15Е601), на Заході відома, як "Мертва рука" або "Машина судного дня") – комплекс автоматичного управління масованим ядерним ударом у відповідь, створений в СРСР у розпал Холодної війни; використовується Росією й досі. Призначається для гарантованого доведення наказів від управління стратегічними ядерними силами Росії до нижчих ланок, виконуючи роль альтернативної командної системи для всіх родів військ, що мають на озброєнні ядерні заряди, на той випадок, якщо у відповідності з концепцією Обмеженої ядерної війни США ключові вузли командної системи "Казбек" і лінії зв'язку РВСН будуть знищені першим ударом. Розроблена, як повністю автоматична, тобто вимагає мінімальноїї участі людини, або не вимагає її взагалі.

Раніше стало відомо, що у результаті потужного вибуху на військовому полігоні в Архангельській області Росії загинуло п'ять співробітників держкорпорації "Росатом", ще троє були серйозно поранені. У "Росатомі" заявили, що проводилися випробування рідинної реактивної двигунної установки. Уточнювалося, що трагедія сталася в період робіт, "пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній двигунній установці".

Після вибуху на полігоні в Архангельській області було зафіксовано короткочасне підвищення радіаційного фону. Спочатку Міноборони РФ спростувало цю інформацію. Мерія Сєверодвінська повідомила про зворотне, але потім видалила повідомлення. "Грінпіс" навів дані МНС, які показали, що рівень радіації виріс у 20 разів вище за нормальний рівень у Сєверодвінську.

ООН прокоментувала ядерний інцидент у Росії.