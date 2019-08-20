МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії

10:40 21.08.2019   Грузия

Міністерство закордонних справ Грузії 20 серпня відреагувало на дані про включення села Аібга Гагрського району до складу Росії. У заяві сказано, що дії Росії є процесом анексії регіонів Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Перший канал" Грузії.

"Дані про Аібгу внесли в російські кадастрові документи 2002 року, а потім 2009 року", - зазначили у відомстві.

МЗС розцінює те, що частина села Аібга окупованого Гагрського району оформлена як російська територія, як процес анексії території Грузії, як і подібні кроки в Абхазії і Цхінвальському регіоні.

"Процес делімітації-демаркації грузино-російського кордону, зокрема й ділянок кордону Абхазії і Цхінвальського регіону \ Південної Осетії не буде здійснюватися в умовах окупації. Виходячи з цього, будь-яка угода між Росією і окупаційним режимом не має юридичної сили", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 7 серпня люди у військовій формі почали встановлювати колючий дріт з боку самопроголошеної Південної Осетії.

Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей.



Ще на цю тему:

10:20 19.08.2019
МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
10:46 08.07.2019
ПА ОБСЕ в резолюции обвинила Россию в оккупации части Грузии
19:31 10.05.2019
В отчете и.о. секретаря по обороне США говорится о вторжении России в Грузию и текущей оккупации ее территоррии
14:21 03.05.2019
Міністр з питань примирення Грузії: сценарій з паспортами вже використовувався Кремлем
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
10:45 08.10.2018
Заместитель Лаврова обвинил Грузию во "враждебной деятельности на международных площадках"
15:30 28.09.2018
США призвали Россию прекратить преследование судоходства в Азовском море / Инфографика
10:29 28.09.2018
Грузія в ООН вимагає від Росії вивести війська з Абхазії та Південної Осетії
10:14 10.08.2018
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:10 21.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении медики оказывали помощь "пострадавшим" от оружия массового поражения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
Всі новини країни
Греция Греция
17:00 21.08.2019
В Греции доходы от туризма в первом полугодии выросли на 15,3%
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:40 21.08.2019
Свободи більше немає - в Грузії розгорівся новий скандал навколо телеканалу, який образив Путіна
10:40 21.08.2019
МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
18:41 20.08.2019
Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
15:41 20.08.2019
Грузия и США оформят договор о сотрудничестве в сфере обороны
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
Всі новини країни
Россия Россия
17:30 21.08.2019
ЮВО: Морпехи Каспийской флотилии в ходе двустороннего учения отразили нападение условного противника
17:20 21.08.2019
Российские авиапассажиры доплачивают за простои Superjet
14:40 21.08.2019
В России вспыхнул склад горючего: город задыхается в дыму / Фото
14:30 21.08.2019
Минобороны РФ анонсировало маневры с участием почти 130 тысяч военных
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:20 21.08.2019
Румунія та США категорично проти "Північного потоку-2"
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Всі новини країни
Украина Украина
16:40 21.08.2019
Московская компания за 650 млн руб отреставрирует Митридатские лестницы в Крыму
16:20 21.08.2019
В Крыму сообщают о бешеных лисах и волках
16:00 21.08.2019
В Херсоні суд продовжив на два місяці арешт члену «Самооборони Севастополя»
15:40 21.08.2019
В оккупированном Крыму в сентябре начнутся испытания второй "Кометы"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд