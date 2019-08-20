МЗС Грузії: назвав ситуацію з селом Аібга процесом анексії з боку Росії
|10:40 21.08.2019
|Грузия
Міністерство закордонних справ Грузії 20 серпня відреагувало на дані про включення села Аібга Гагрського району до складу Росії. У заяві сказано, що дії Росії є процесом анексії регіонів Грузії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Перший канал" Грузії.
"Дані про Аібгу внесли в російські кадастрові документи 2002 року, а потім 2009 року", - зазначили у відомстві.
МЗС розцінює те, що частина села Аібга окупованого Гагрського району оформлена як російська територія, як процес анексії території Грузії, як і подібні кроки в Абхазії і Цхінвальському регіоні.
"Процес делімітації-демаркації грузино-російського кордону, зокрема й ділянок кордону Абхазії і Цхінвальського регіону \ Південної Осетії не буде здійснюватися в умовах окупації. Виходячи з цього, будь-яка угода між Росією і окупаційним режимом не має юридичної сили", - додали у відомстві.
Нагадаємо, 7 серпня люди у військовій формі почали встановлювати колючий дріт з боку самопроголошеної Південної Осетії.
Унаслідок встановлення нового паркану на лінії розмежування у грузинському селі Гугутіанткарі, на території, контрольованій самопроголошеною Південною Осетією, опинилися земельні ділянки з розташованими на них будинками двох місцевих сімей.
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