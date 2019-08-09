У Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону 20 серпня по "справі" цивільного журналіста Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в пропаганді тероризму, досліджували відео з його YouTube-каналу.

Про це в коментарі Крим.Реаліі розповів адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН.

“Переглянули близько десяти відеороликів з YouTube-каналу Нарімана. Ці відео можна розділити на чотири категорії. Відео на тему світських свят і їх сприйняття в ісламі. Друга категорія — відео пов’язані з темою переслідування мусульман, в тому числі мова йде про кримінальні справи „Хізб ут-Тахрір“. Третя категорія відео присвячена мітингам та ісламським святам в Криму, а також спробам місцевої влади їх заборонити. Ще частина відео можна віднести до категорії історичних, де Наріман говорить про розпад Халіфату, Османської імперії та анексії Криму в XVIII столітті”, — пояснив адвокат.

Курбедінов вважає, що в даних відео немає заклику до тероризму.

“Там немає нічого протизаконного. Людина має право дивитися на світ з точки зору ісламу. І звинувачення в пропаганді тероризму ніяк не в’яжеться з цими матеріалами, які ми сьогодні переглянули. У цих роликах немає заклику до тероризму в розумінні федерального закону Росії. Це звичайні ролики відеоблогера-мусульманина”, — розповів він.

На думку адвоката, слідство невірно кваліфікує обвинувачення його підзахисного.

“У конкретно даному випадку більше „підходить“ стаття 205 Кримінального кодексу про участь в „Хізб ут-Тахрір“, яка визнана терористичною, оскільки Наріман багато говорить про цю організацію. Але, знову-таки, від третьої особи, а не як учасник цієї організації”, — додав Курбедінов.

Нагадаємо, 10 серпня суддя підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму Юрій Латинін залишив без задоволення апеляційну скаргу на продовження арешту кримськотатарському блогеру Наріману Мемедемінову.

До цього, 22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова.

Затриманому висунули звинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвав арешт Мемедемінова в Криму “порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет”.