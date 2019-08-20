У вівторок, 20 серпня, інформаційний випуск грузинського телеканалу "Руставі 2" був перерваний після заяв в прямому ефірі його ведучих Діани Джоджуа і Михайла Сесіашвілі про те, що вони залишають канал.

"Протягом всього цього часу ми були, криза була і компромісний тон, але у нас була територія свободи. Сьогодні її на "Руставі 2" немає, тому ми йдемо з телеканалу і продовжимо боротьбу за свободу. Зустрінемося в іншому просторі і на іншому каналі", - заявила Джоджуа, повідомляє Апостроф.



Також наголошується, що новий генеральний директор "Руставі 2" Паата Салія повідомив на брифінгу про звільнення кількох провідних журналістів телекомпанії.

Нагадаємо, телеканал "Руставі 2" відсторонив від роботи журналіста Георгія Габунію, який у своїй недільній авторській передачі "Постскриптум" обматюкав президента Росії Володимира Путіна.