Президент США Дональд Трамп та президент Румунії Клаус Йоханнес вважають, що російський газопровід збільшує залежність Європи від російських енергоносіїв.

Лідери обох країн під час офіційного візиту румунського лідера у Вашингтон, підбиваючи підсумки зустрічі, підтвердили, що виступають проти будівництва в Європі російського газопроводу "Північний потік-2", пише ZN,UA з посиланням на заяву Білого дому.

"США і Румунія визнають: енергетична безпека – це національна безпека. Ми підкреслюємо наше негативне ставлення до "Північного потоку-2" та подібних проектів, які ставлять наших союзників та партнерів у енергетичну залежність від Росії", – сказано у спільній заяві сторін.

Нагадаємо, 15 квітня Рада Європейського Союзу затвердила європейську газову директиву з урахуванням внесених поправок, яку в перспективі буде поширено на "Північний потік-2".

Директива поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять до блоку. Так, частини трубопроводів, що йдуть з третіх країн, прокладені по території Євросоюзу (зокрема внутрішніх водах), повинні відповідати вимогам, які застосовуються до внутрішніх трубопроводів.

Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м на рік має бути прокладено від компресорної станції "Слов'янська" у Кінгісепському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Засновником і власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства "Північний потік-2" є російський газовий монополіст "Газпром".