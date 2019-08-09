ЮВО: Спецназ отработал задачи наведения самолетов на группировку войск условного противника
|11:00 21.08.2019
|Ставропольский край
В Ставропольском крае завершилось тактико-специальное учение с подразделениями специального назначения Южного военного округа.
Группы спецназа ранее десантировались с высоты 2 тысячи м на современных парашютных системах «Арбалет-2» из вертолетов Ми-8АМТШ в тыл условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие вскрыли местонахождение основных сил и передали координаты на командный пункт. Затем спецназовцы отработали диверсионные действия по выводу из строя средств связи и систем управления условного противника.
Полученные координаты были переданы экипажам оперативно-тактической авиации, которые применили высокоточные управляемые ракеты.
Действия подразделений специального назначения контролировались с помощью комплексов беспилотной авиации, сопровождавших наземную часть учения.
В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц техники.
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