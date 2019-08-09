Подразделения отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора подняты по тревоге в рамках проведения тактического учения.

Учения проходят в соответствии с ранее утвержденным планом боевой подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

После подъема по тревоге личный состав и техника выдвинулись из пункта постоянной дислокации на полигон Ангарский, который назначен районом для проведения активной фазы учения.

В ходе марша военнослужащие отработали действия по обороне колонны военной техники от ударов авиации, и противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Непосредственно на полигоне подразделения отработают действия по блокированию и уничтожению условного противника в горной местности.

Проходящие учения являются двусторонними. Задача одного подразделения, отработать действия по оборудованию скрытых позиций в горной местности, задача другого обнаружить противника, провести его блокирование и уничтожение.

Поиск противника будет вестись с применением беспилотных летательных аппаратов и разведывательных подразделений.

Всего к учениям привлечено более 400 военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники, а также подразделение беспилотных летательных аппаратов из состава армейского корпуса Черноморского флота оккупантов.