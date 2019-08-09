ЮВО: Подразделения береговой обороны Черноморского флота подняты по тревоге
|10:00 21.08.2019
|Крым
Подразделения отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора подняты по тревоге в рамках проведения тактического учения.
Учения проходят в соответствии с ранее утвержденным планом боевой подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны России.
После подъема по тревоге личный состав и техника выдвинулись из пункта постоянной дислокации на полигон Ангарский, который назначен районом для проведения активной фазы учения.
В ходе марша военнослужащие отработали действия по обороне колонны военной техники от ударов авиации, и противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника.
Непосредственно на полигоне подразделения отработают действия по блокированию и уничтожению условного противника в горной местности.
Проходящие учения являются двусторонними. Задача одного подразделения, отработать действия по оборудованию скрытых позиций в горной местности, задача другого обнаружить противника, провести его блокирование и уничтожение.
Поиск противника будет вестись с применением беспилотных летательных аппаратов и разведывательных подразделений.
Всего к учениям привлечено более 400 военнослужащих и порядка 100 единиц военной и специальной техники, а также подразделение беспилотных летательных аппаратов из состава армейского корпуса Черноморского флота оккупантов.
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