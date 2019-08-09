ЮВО: Железнодорожный батальон восстановил "поврежденный" условным противником мост
|09:40 21.08.2019
|Краснодарский край
В Краснодарском крае военнослужащие мостового железнодорожного батальона Южного военного округа восстановили рамно-эстакадный мост через реку Лаба, поврежденный при массированном авиационном ударе условного противника.
Прибыв в район выполнения задачи, взвод технической разведки определили характер и объемы полученных повреждений, а военные водолазы совершили погружение с борта катера БМК-130, обследовали дно реки, проверив грунт на возможность установки свай, наличие взрывоопасных предметов и скорость течения реки, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие приданного железнодорожного батальона механизации восстановили земляное полотно при помощи экскаваторно-самосвального комплекса и проложили подъездные пути к мосту с помощью комплекса путевого универсального (КПУ).
В целях создания условий, максимально приближенных к боевым, работу военным железнодорожникам осложняли активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе учения, роль которых выполняли военнослужащие спецназа ЮВО.
Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 60 единиц специальной и автомобильной техники, в том числе: сборно-разборный кран СРК-70, путейные машины ПРМ-РМ, ВПРМ-Г, универсальные сваебойные аппараты УСА-2, мобильный складной копер МСК-1м, понтоновозы АНС-5.
Восстановление моста осуществлено из имущества сборно-разборной металлической эстакады РЭМ-500.
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