В Госрыбагентстве Украины готовят санкции против России из-за Крыма

09:20 21.08.2019   Крым

Заместитель председателя Государственного комитета рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко заявил об уместности введения против России санкций из-за осуществления в аннексированном Крыму рыболовства.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, передают Новости Крыма.

«В настоящее время наиболее действенным может быть механизм санкций, поскольку мы прекрасно понимаем, что это — наш ресурс и его незаконно эксплуатирует Российская Федерация. Это подпадает под незаконное неподотчетное нерегулируемое рыболовство (так называемый ННН-промысел). И это вопрос санкций к отдельным предприятиям и к стране в целом», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, разрабатываются ли такие санкции, Кравченко сообщил, что всю необходимую информацию его ведомство передает в украинский МИД «в рамках арбитража Украины против РФ». «Всю необходимую информацию мы в рамках арбитража Украины против РФ передаем в МИД — и по вылову, и по незаконному заходу судов третьих стран в порты Крыма. Я не хотел бы тут комментировать, потому что есть закрытая часть судебного иска», — пояснил глава Госрыбагентства Украины. 

Украина в сентябре 2016 года инициировала арбитражное производство против России, ссылаясь на конвенцию ООН по морскому праву с требованием подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать РФ выплатить компенсацию. Иск касается якобы нарушения прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг аннексированного Россией Крыма.

В мае 2018 года РФ внесла на предварительном этапе разбирательства возражения в отношении юрисдикции суда. В частности, российская сторона считает, что арбитраж не обладает юрисдикцией, поскольку "разбирательство касается претензии Украины в отношении суверенитета над Крымом и не является спором по толкованию или применению конвенции".



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