Незаконно засуджений у РФ український журналіст Роман Сущенко надіслав з колонії новий малюнок.

Цього разу він зобразив похмуру вежу, повідомляє Укрінформ.

На звороті малюнка журналіст вказав: "Роман Сущенко. 2019. Вежа. Папір, акварель, чай, кулькова ручка (колір чорний)”.

За словами автора, малюнок є баченням ситуації та атмосфери, в якій він зараз перебуває у в'язниці.

“Це бачення моєї нинішньої ситуації: камені, темниця, обмерзлі щаблі й десь у кам'яному прорізі небо, хмари і свіже повітря - простір - свобода! Туди потрібно ще піднятися, дійти, дістатися, не впасти ...”, - написав у листі до родини українець.

Сущенко розповів, що початок серпня в Кіровській області не дуже теплий. Температура повітря опустилася до +13 градусів (вдень) і +5 градусів (вночі), через що він постійно вдягає теплий одяг, адже в камері холодні кам’яні стіни, є пліснява. Через погоду у нього спостерігається підвищений тиск.

Як повідомлялося, на початку серпня захисник незаконно ув'язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка Марк Фейгін заявив, що його підзахисний підписав документи на згоду відбувати термін покарання в Україні.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка на порушення міжнародних норм затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві.

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, д.Утробіно).

У колонії Сущенко перебуває в так званому безпечному місці, щоб уникнути можливих конфліктів та інцидентів з іншими ув'язненими. Його утримання там 5 серпня було продовжено на три місяці.

Раніше Сущенко надіслав із колонії зимовий пейзаж із Києво-Печерською лаврою, квітковий натюрморт, зображення Руанського собору, собору Святої Софії (цей малюнок подарований митрополиту Київському і всієї України Епіфанію), Київського костелу св. Миколая, Львова, Макарської Рив'єри у Хорватії, грецького Акрополя, Гібралтару, індійського Бомбея, турецького Стамбула та католицького собору у Страсбурзі.

Вперше презентація виставки малюнків Сущенка відбулася торік у Києві, потім їх показали у Брюссельському пресклубі, у Варшаві, Парижі, Кишиневі, Нью-Йорку та Празі.

Фото Укрінформ