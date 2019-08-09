В оккупированном Крыму зарегистрировались почти 700 кандидатов в депутаты "госсовета"

08:20 21.08.2019   Крым

"Избирательная комиссия" зарегистрировала 668 кандидатов в депутаты т.н. "государственного совета" оккупированного Крыма. 

Как сообщил председатель "избиркома" Михаил Малышев, по партийным спискам зарегистрировано 425 человек и 148 по одномандатным округам, пишет Крыминформ.

«Всего замещается 75 мандатов, 50 депутатов избираются по республиканскому избирательному округу и 25 избираются по одномандатным избирательным округам. По состоянию на 19 августа, число кандидатов в депутаты, выдвинутых по одномандатным и республиканскому избирательным округам, составляет 668 человек», – сказал Малышев.

По одномандатным округам конкурс составляет шесть человек на место. По словам Малышева, большая часть кандидатов выдвинуты политическими партиями. «По 25 одномандатным избирательным округам выдвинуто 148 кандидатов, 117 кандидатов выдвинуты политическими партиями, а именно «Единая Россия» – 25, Крымские республиканское отделение партии «Коммунисты России» – 13, Коммунистическая партия Российской Федерации – 25, ЛДПР – 25, «Родина» – 16, «Справедливая Россия» – 12, региональное отделение партии «Великая Отечество» – один кандидат, 31 кандидат в порядке самовыдвижения. Отказано в регистрации 29 кандидатам и четыре кандидата утратили статус выдвинутого на основании собственного заявления», – отметил он.

По партийным спискам конкурс составляет девять человек на одно место в парламенте. Избирком зарегистрировал восемь партийных списков из девяти выдвинутых. «Зарегистрировано восемь республиканских списков, выдвинутых объединениями, а именно «Единая Россия» – 72 кандидата, «Патриоты России» – 44, ЛДПР – 61, «Коммунисты России» – 50, Коммунистическая партия РФ – 54, «Родина» – 49, «Партия пенсионеров» – 43, «Справедливая Россия» – 52. Отказано в регистрации списка кандидатов «Партии зеленых». Число зарегистрированных кандидатов в депутаты, включенных в республиканские списки – 425 человек, отказано в регистрации 56 кандидатам, 39 утратили статус выдвинутого кандидата», – подчеркнул Малышев.

Незаконные выборы депутатов т.н. "государственного совета" Крыма "второго созыва" состоятся 8 сентября.



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