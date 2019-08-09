С артиллеристами Южного военного округа в Адыгее проведено тактическое учение по уничтожению условных высокомобильных подразделений с применением беспилотной авиации в условиях ночного боя.

В лесистой местности военнослужащие при поддержке расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами выполнили разведку, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Акация», буксируемыми гаубицами «Мста-Б» и 120-мм минометами «Сани», пишет пресс-служба Минобороны России.

Учение проводилось на полигоне Майкопский, оснащенном современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.

В мероприятии приняли участие свыше 700 военнослужащих, было задействовано более 150 единиц вооружения военной техники.