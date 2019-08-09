ЮВО: Артиллеристы в Адыгее применили беспилотную авиацию в ночном бою с условным противником
|08:40 21.08.2019
|Адыгея Республика
С артиллеристами Южного военного округа в Адыгее проведено тактическое учение по уничтожению условных высокомобильных подразделений с применением беспилотной авиации в условиях ночного боя.
В лесистой местности военнослужащие при поддержке расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами выполнили разведку, подготовку данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными гаубицами «Акация», буксируемыми гаубицами «Мста-Б» и 120-мм минометами «Сани», пишет пресс-служба Минобороны России.
Учение проводилось на полигоне Майкопский, оснащенном современными имитационными средствами, позволяющими создать обстановку, максимально приближенную к боевой.
В мероприятии приняли участие свыше 700 военнослужащих, было задействовано более 150 единиц вооружения военной техники.
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