ООН прокоментувала ядерний інцидент у Росії

08:00 21.08.2019   Россия

В ООН бачили повідомлення про ядерний інцидент у Росії та відключення декількох російських станцій моніторингу радіаційного фону і наголошують, що всі держави-члени ООН повинні якомога тісніше співпрацювати з Організацією Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Про це розповів на брифінгу у штаб-квартирі ООН речник генсека Стефан Дюжаррік, відповідаючи на питання Укрінформу.

«Так, ми всі бачили новини і повідомлення (про ядерний інцидент у Ньоноксі - ред.)», - відповів Дюжаррік на питання, чи генсек у курсі ядерного інциденту у Росії.

Він додав, що секретаріат ООН поки не надавав додаткової інформації щодо інциденту, та зауважив, що у системі ООН такими питаннями займається Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CNBTO).

«Важливо, аби всі держави-члени співпрацювали з цією організацією настільки тісно, наскільки це можливо», - заявив Дюжаррік.

Водночас, в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань сьогодні повідомили, що всі російські станції моніторингу радіаційного фону, які раніше виключалися з невідомих технічних причин, вже працюють.

«Станції RUP 56 (Пеледуй) і RUP 57 (Білібіно) відновили діяльність у Росії і зараз завантажують дані в PTS», - повідомив у Twitter виконавчий директор Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо.

19 серпня виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (CNBTO) Лассіна Зербо заявив, що дві станції поблизу припинили передавати дані через два дні після вибуху.

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня міністерство оборони РФ заявило про загибель двох і поранення шести осіб у результаті вибуху на ракетному полігоні Біломорської військово-морської бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області. Відомство зазначило, що НП сталася під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

10 серпня держкорпорація Росатом заявила про загибель п'ятьох своїх співробітників і поранення ще трьох у результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. При цьому в компанії заявили, що аварія сталася "в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

За інформацією ЗМІ, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації. Адже згадане у пресрелізі Росатому ізотопне джерело живлення - це генератор, який виробляє електрику з тепла, одержуваного при розпаді радіоактивного палива. На відміну від атомного реактора, в ізотопних джерелах не відбувається ланцюгової реакції - паливо розпадається природнім чином.

Після вибуху район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Пресслужба адміністрації міста Сєверодвінськ повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину за максимально допустимих 0,6 мікрозіверта.



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