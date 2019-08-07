Во вторник, 20 августа, Мещанский суд Москвы назначил штрафы еще семерым крымским татарам, которые были задержаны 11 июля под Верховным судом РФ.

Ленур Мамутов, Бекир Газиев, Мустафа Сейдалиев, Таир Умеров, Нарим Неджиев, Ибриш Назлымов, Смаил Факидов оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. Об сообщает "Крым.Реалии" с ссылкой на адвоката Константина Андреева, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"По всем семерым делам отказано в вызове и допросе в зале суда стороны обвинения, полицейских-свидетелей, которые как под копирку писали эти протоколы. Есть указание и судья честно отрабатывает свое место и свою зарплату, поэтому вопрос о виновности или невиновности не стоял. У (оштрафованных – КР) людей при себе не было ни транспарантов, ни футболок, они просто выражали свою гражданскую позицию", – пояснил адвокат.

По словам Андреева, защите удалось добиться назначения минимального штрафа по данной административной статье (20.2 КоАП России. Нарушение установленного порядка проведения митинга).

"Мы аргументировали позицию свою так: вы (суд – КР) не можете назначить максимальное наказание (20 тысяч рублей – КР) поскольку люди ранее не привлекались к ответственности. Во-вторых, там есть и пожилые люди, поэтому сумма в 20 тысяч рублей для Крыма, со средней зарплатой в 15 тысяч рублей – это достаточно серьезная сумма. Задача суда – не только карательная функция, надо подумать и о справедливости. Видимо судья меня услышал", – рассказал Андреев.

Напомним, что 10 июля крымскотатарские активисты вышли на акцию протеста на Красной площади в Москве против преследования крымских татар в оккупированном Крыму. Участники развернули плакаты с надписями "Прекратите преследования по национальному и религиозному признаку", "Борьба с терроризмом в Крыму - это борьба с инакомыслием", "Наши дети не террористы". После начала пикета российская полиция задержала семь человек. 11 июля возле здания Верховного суда Российской Федерации, где проходило рассмотрение апелляционной жалобы защиты фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", российская полиция задержала 46 человек, которые приехали поддержать своих соотечественников.

29 июля Таганский районный суд Москвы назначил штраф в размере 20 тысяч рублей восемнадцати крымским татарам, которые были задержаны 11 июля под Верховным судом РФ. Всех признали виновными по ч.5 ст.20.2 КоАП. Общая сумма штрафа составляет 360 000 рублей (5 666 $). 5 августа Мещанский суд Москвы назначил штраф в размере 15 тысяч рублей еще троим крымским татарам, которые были задержаны 11 июля под Верховным судом РФ. 9 августа Мещанский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей еще четырех крымских татар.