Екс-представник Порошенка в Криму оголосив, що почав працювати в РНБО
|20:21 20.08.2019
|Украина
Колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабин заявив, що почав працювати радником Секретаря Ради Національної безпеки і оборони Олександра Данилюка.
Про це свідчить інформація з Facebook Бабіна, передає Еспресо.
Так, 20 серпня він зазначив, що з 19 серпня він почав працювати в РНБО радником секретаря.
Зазначимо, що ні на сайті президента, ні на сайті РНБО офіційних документів, які підтверджували б це призначення, немає.
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