Колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабин заявив, що почав працювати радником Секретаря Ради Національної безпеки і оборони Олександра Данилюка.

Про це свідчить інформація з Facebook Бабіна, передає Еспресо.

Так, 20 серпня він зазначив, що з 19 серпня він почав працювати в РНБО радником секретаря.

Зазначимо, що ні на сайті президента, ні на сайті РНБО офіційних документів, які підтверджували б це призначення, немає.