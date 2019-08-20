Екс-представник Порошенка в Криму оголосив, що почав працювати в РНБО

20:21 20.08.2019   Украина

Колишній представник президента України в АР Крим Борис Бабин заявив, що почав працювати радником Секретаря Ради Національної безпеки і оборони Олександра Данилюка.

Про це свідчить інформація з Facebook Бабіна, передає Еспресо

Так, 20 серпня він зазначив, що з 19 серпня він почав працювати в РНБО радником секретаря.

Зазначимо, що ні на сайті президента, ні на сайті РНБО офіційних документів, які підтверджували б це призначення, немає.



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