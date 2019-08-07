Окупаційна влада Криму маніпулює даними щодо нібито туристів з України – ДПСУ
|20:01 20.08.2019
|Крым
Окупаційна влада Криму вдається до маніпулювання даними щодо кількості українців, які нібито відвідали окупований півострів з туристичною метою.
Про це сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Пасажиропотік через адмінмежу з окупованим Кримом ми фіксуємо на рівні попереднього року. За сім місяців як цього року, так і минулого адмінмежу перетнуло близько 1 млн 355 тисяч осіб. Але говорити про те, що це їдуть туристи, не можна. Оскільки наведені дані — це лише кількість саме перетинів. А деякі люди можуть декілька разів на день чи тиждень перетинати адмінмежу", - сказав Демченко.
У цьому контексті він зауважив, що окупаційна влада маніпулює цими цифрами, щоб дати "картинку" відвідуваності окупованого Криму українцями з материкової частини. Зокрема, торік окупаційна влада Криму говорила про 800 тисяч туристів з материкової України. ДПСУ порівняла ці дані з даними про кількість перетинів адмінмежі та з'ясувала, що наведені цифри стосуються кількості саме перетинів. Цьогоріч кримська "влада" вже веде мову про 200 тисяч туристів з материкової України.
"Тому можна сказати, що вони маніпулюють даними щодо туристичного потоку в Крим українців", - підкреслив Демченко.
Як повідомляло кримське видання QHA media, окупаційна влада Криму з метою пропаганди маніпулює статистикою перетину адмінмежі з окупованим півостровом. Зокрема, в липні так зване "міністерство курортів і туризму" заявило, що з початку року півострів відвідало 253 тисячі "українських туристів". Натомість, торік у цей період окупаційна влада заявляла про понад 800 тисяч туристів з материка. Водночас методики підрахунку таких туристів немає.
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