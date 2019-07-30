Месть за отказ дать воду в Крым: Россия заблокирует Черное море - политолог

19:21 20.08.2019   Крым

Угроза лидера ЛДПР Владимира Жириновского перекрыть Днепр, если Украина за 48 часов не начнет поставлять воду в аннексированный Россией Крым, является бредом.

Об этом рассказал в комментарии Главреду политолог Тарас Загородний.

"Удивляет позиция России, которая утверждает, что вода из Днепра им не нужна. Есть чиновники и в РФ, и в Крыму, которые уверяют, что на полуострове все нормально и так. Если это правда, то почему так нервничают отдельные российские политики", - сказал политолог.

Очевидно, что "водная блокада" Крыма – это проблема для полуострова, убежден политолог.

"Проблема есть. Ведь отсутствие воды мешает развиваться сельскому хозяйству и промышленности полуострова. Идея о перекрытии Днепра или одного из его притоков в России – это чистый бред. Тут даже обсуждать нечего", - подчеркнул Загородний.

По словам политолога, решать проблему снабжения Крыма пресной водой Россия будет другим путем.

"Она может пойти на более серьезные шаги, например, попытаться заблокировать все Черное море под видом учений, а дальше попытаться шантажировать Украину", - резюмировал Тарас Загородний.

 



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