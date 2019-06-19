Росія перекидає до Чорного моря ракетний корабель

19:41 20.08.2019  

Малий ракетний корабель (МРК) проекту 21631 “Ингушетия” у даний час за допомогою морських буксирів “Капитан Волокитин” та “Барс” переміщується внутрішніми річковими шляхами Росії до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Очікується, що МРК буде добудований на одному з підприємств на Азовському чи Чорному морях та увійде до складу Чорноморського флоту Росії.

Корабель був спущений на воду 11 червня 2019-го року на суднобудівному заводі у Зеленодольську (рос. “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”). Його закладка відбулася 29 серпня 2019-го року.

На озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії вже перебуває два кораблі цього проекту – «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево». Всі вони входять до складу 41-ї бригади ракетних катерів, яким командує капітан 1-го рангу Воробйов Ігор Вікторович

МРК «Буян-М» – російські багатоцільові ударні кораблі ближньої морської зони. Призначені для нанесення ударів по береговим цілям на дальностях до 2500 км. Також, можуть використовуватися для патрулювання визначених районів, охорони баз та місць стоянок кораблів, боротьби з надводними кораблями та суднами допоміжного флоту.

Розроблені на основі артилерійських кораблів проекту 21630 «Буян», 3 з яких служать на Каспійській флотилії з 2006 року. При цьому водотоннажність виросла з 500 тон до 949. Через введення антиросійських санкцій довелося відмовитися від німецьких дизельних двигунів MTU та замінити їх китайськими аналогами від компанії HND.  Габарити кораблів дозволяють переміщати їх між Каспійським, Балтійським та Чорним морями внутрішніми водами.

Незважаючи на не малий тоннаж, даний проект вважається не збалансований. Відсутність систем протичовнової оборони та обмежені засоби ППО роблять дані кораблі залежними від інших плавзасобів які мають їх прикривати або від берегових військ. Також, озвучуються побоювання щодо невисоких морехідних властивостей даного проекту.

Короткі ТТХ:

Водотоннажність:  949 тонн
Довжина: 74,1 метрів
Ширина: 11 метрів
Осадка: 2,6 метрів
Силова установка:  4 дизелі CHD622V20 (по 3944 к.с.), 2 водомети.
Швидкість: до 25 вузлів;
Дальність ходу: 2500 миль при 12 вузлах;
Автономність: до 10 діб;
Екіпаж: 52 особи;
Озброєння:
• одна 100-мм АУ А-190-01,
• одна пускова (на 8 ракет) 3С14-21631 УКСК 3К14 (8 КР 3М14Т «Калібр»),
• два ЗРК 3М-47 «Гибка» з ракетами від ПЗРК «Игла-1М»
• одна 30-мм ЗАУ Ак-630М-2 «Дуэт»
• два МТПУ з 14,5-мм КПВ
• три 7,62-мм ПКМ.



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