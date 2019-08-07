Триває підготовка до спільних україно-британських навчань
|19:01 20.08.2019
|Украина
В Миколаєві на базі 198-го Навчального центру ВМС триває підготовка України та Великої Британії щодо проведення в Україні цього року українсько-британських навчань «Warrior Watcher-2019».
Про це повідомляє Інформагентство Міноборони АрміяInform.
Зокрема присутні представники Військово-Морських Сил та Повітряних Сил ЗС України, морської піхоти ЗС України та Збройних сил Великої Британії.
Під час дводенного брифінгу обговорювали питання щодо визначення складу сил та засобів, уточнювали навчальні завдання, що відпрацьовуватимуть під час навчань, складали план тренувань.
За словами начальника відділу супроводження міжнародних навчань управління бойової підготовки командування ВМС капітана 2 рангу Костянтина Плахатнюка, під час цих навчань українським офіцерам буде доведено й практично відпрацьовано елементи щодо планування охорони та оборони військових аеродромів, оцінка потенційних ризиків під час забезпечення безпеки стратегічних об’єктів. Загалом ці навчання значно поглиблять співпрацю між Збройними Силами обох країн, додав Костянтин Плахатнюк.
Нагадаємо, що навчання такого типу відбуватимуться вперше. Підготовка та тренування відбуватимуться за участю підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України, ПС, морської піхоти ВМС ЗС України та Повітряних сил Королівства Великої Британії.
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