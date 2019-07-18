Грузинський телеканал «Руставі 2» звільнив низку співробітників, у тому числі журналіста та ведучого Георгія Габунію, який обматюкав президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив генеральний директор каналу Паата Салія, передає Укрінформ.

"Начальника інформаційної служби телекомпанії «Руставі 2» Нодара Меладзе та кількох співробітників звільнено з роботи", - сказав він.

Серед звільнених він назвав ім'я журналіста і ведучого авторської програми "PS" Георгія Габунію, який у прямому ефірі звернувся до російського президента Путіна з використання нецензурних висловлювань.

Гендиректор телекомпанії назвав причиною звільнення провідних журналістів "конфлікт інтересів".

Як повідомлялося, інцидент з Габунією стався на початку липня.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Гендиректор "Руставі 2" Ніка Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Габунія на два місяці був відсторонений від роботи, однак керівництво телеканалу "Руставі 2" заявило, що звільняти його не буде.