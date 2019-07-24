МИУ передало Кабмину доработанный проект Стратегии развития морских портов

18:21 20.08.2019   Украина

Министерство инфраструктуры после выполнения стратегической экологической оценки передало проект обновленной Стратегии развития морских портов Украины до 2038 года на рассмотрение Кабинета министров.

Об этом сообщил руководитель Департамента стратегического развития ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Владимир Шемаев, передают Порты Украины.

По его словам, экологическая оценка документа проведена по требованию Министерства экологии и природных ресурсов. «Цель актуализации [Стратегии развития морских портов] — учет гибридных угроз РФ, применение лучших европейских практик управления (в том числе — переход к лендлорд-модели), сбалансирование развития портов с подъездной инфраструктурой», — написал Шемаев в Facebook.

«Документ готовился в сотрудничестве с компанией Roland Berger и Всемирным банком. В ходе его обсуждения были проведены десятки встреч с портовой общественностью, профильными ассоциациями и международными партнерами», — добавил Шемаев.

Мининфраструктуры просит рассмотреть документ на ближайшем заседании Кабмина.

Целями обновленной Стратегии развития морских портов Украины до 2038 года являются определение концептуальных основ формирования госполитики планирования и развития портовой отрасли, направленных на обеспечение потребностей внешней торговли страны в качественных морских перевозках; повышение эффективности использования имеющихся мощностей в морпортах и сбалансированное развитие новых с достаточной пропускной способностью наземной инфраструктуры; улучшение сервиса в морпортах и обеспечение оптимальной логистики.

Авторы документа рассматривают базовый и оптимистический сценарии увеличения грузопотока в морских портах Украины. Согласно базовому сценарию, до 2023 года порты достигнут годового грузооборота 147 млн тонн (в том числе — 750 тыс. TEU), до 2028 года — 152 млн тонн (1,018 млн TEU), до 2038 года — 184 млн тонн (1,739 млн TEU). Согласно оптимистическому сценарию, до 2023 года порты обеспечат грузоперевалку 164 млн тонн (в том числе — 820 тыс. TEU), до 2028 года — 189 млн тонн (1,113 млн TEU), до 2038 года — 247 млн тонн (1,901 млн TEU).

Согласно документу, механизм привлечения инвестиций в портовую отрасль предусматривает (но не ограничивается) договоры концессии, аренды, договоры о совместной деятельности и другие виды инвестиционных договоров, заключаемых на основе специальных процедур, определенных законами Украины. «Возможно распространение в среднесрочной перспективе практики реализации смежных проектов государства и частных инвесторов по строительству и/или модернизации объектов портовой инфраструктуры, которые взаимосвязаны в рамках технологического процесса обслуживания грузопотока и обеспечивают предоставление комплекса услуг по обслуживанию судов и грузов», — сказано в документе.

В 2017 году АМПУ инициировала актуализацию Стратегии развития морских портов до 2038 года. Необходимость обновления документа продиктована изменением структуры грузопотоков, падением объемов транзита и высокой нагрузкой на припортовую инфраструктуру в пиковые периоды. 

Действующая Стратегия развития морских портов Украины до 2038 года разработана в 2013 году во исполнение Закона Украины «О морских портах».



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