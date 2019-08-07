Окупантський "суд" у Криму направив справу Бекірова до Сімферополя

18:01 20.08.2019   Крым

Підконтрольний Кремлю «Верховний суд» у тимчасово окупованому Криму задовольнив апеляцію захисту і постановив направити справу тяжкохворого кримськотатарського активіста Едему Бекірова до «Центрального районного суду» окупованого Сімферополя.

Про це у Facebook повідомила дочка незаконно заарештованого активіста Елеонора Бекірова, передає УНІАН.

 «Суд задовольнив апеляційну скаргу і постановив направити справу мого батька Едема Бекірова до «Центрального районного суду» м. Сімферополь», - написала вона.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня 2018 року російські силовики затримали Бекірова на адмінкордоні з окупованим Кримом. Його звинувачують у зберіганні, поширенні та транспортуванні більше 10 кг тротилу і 190 бойових набоїв.

У Бекірова ампутовано ногу, він хворий на цукровий діабет, переніс інфаркт і операцію на серці.

Дочка активіста і адвокати неодноразово заявляли про погіршення стану його здоров'я. 6 червня 2019 року підконтрольний Кремлю так званий «Київський райсуд Сімферополя» продовжив арешт Бекірова до 12 серпня.

Європейський суд з прав людини зобов'язав владу РФ негайно помістити Бекірова до лікарні, а також забезпечити його медичне обстеження.

12 червня ФСБ РФ завершила слідство у справі Бекірова. Він не визнав провину і повністю підтвердив свої показання, дані під час слідства, а також уточнив по годинах і по датах, з ким і де перебував тоді, коли нібито «передавав вибухівку і боєприпаси».

23 липня адвокат заявив, що суддя Олександр Вороний направив кримінальну справу стосовно Бекирова для розгляду по суті до Красноперекопського районного суду, розташованого за 123 км від Сімферополя, де утримують активіста.

30 липня Бекіров заявив, що оголосить голодування, якщо його спробують перевести до Красноперекопська.

8 серпня підконтрольний Кремлю «Верховний суд» в окупованому Криму, незважаючи на доводи адвокатів про те, що Бекіров через тяжкий стан здоров'я не зможе сховатися від слідства, ухвалив рішення продовжити йому арешт до 11 жовтня.
 



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