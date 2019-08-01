Кремль: испытание американской ракеты говорит о давно спланированном подрыве ДРСМД
|17:41 20.08.2019
|Россия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не Россия, а США своими действиями привели к разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Договор о РСМД, просуществовавший более 30 лет, прекратил действие 2 августа. 19 августа Пентагон провел испытаниекрылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещенной договором, передает Коммерсантъ.
В Кремле считают, что за несколько недель или месяцев испытание ракеты, подобное тому, которое произвели США, подготовить невозможно. Это свидетельствует о том, что США долго готовились к выходу из Договора о РСМД, отметил господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.
С его слов, Владимир Путин убежден, «что подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили».
Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км.
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