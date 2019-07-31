В «Крымавтотрансе» раскрыли все нелегальные схемы
|17:21 20.08.2019
|Крым
Многие работники так называемого ГУП «Крымавтотранс» сотрудничают с правоохранительными органами, раскрывая схемы организаторов нелегальных перевозок и имена их создателей.
Об этом 20 августа журналистам сообщил Сергей Аксёнов, передает ИА REGNUM.
«Там работа идёт системно, много людей, которые сотрудничают в этом направлении со следственными органами, дают показания: кто участники группы, кто обязывал заводить нелегалов на станции «Крымавтотранса», кто курировал работу сборщиков и посадчиков, которые собирали денежные средства граждан», — уточнил Аксенов.
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