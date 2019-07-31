В «Крымавтотрансе» раскрыли все нелегальные схемы

17:21 20.08.2019   Крым

Многие работники так называемого ГУП «Крымавтотранс» сотрудничают с правоохранительными органами, раскрывая схемы организаторов нелегальных перевозок и имена их создателей.

Об этом 20 августа журналистам сообщил Сергей Аксёнов, передает  ИА REGNUM.

«Там работа идёт системно, много людей, которые сотрудничают в этом направлении со следственными органами, дают показания: кто участники группы, кто обязывал заводить нелегалов на станции «Крымавтотранса», кто курировал работу сборщиков и посадчиков, которые собирали денежные средства граждан», — уточнил Аксенов.

 



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