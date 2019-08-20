Новый корабль замечен на учении Черноморского флота России

17:01 20.08.2019   Крым

Минобороны РФ опубликовало фоторепортаж со специального учения Черноморского флота. Среди задействованных в тренировке судов оказался и новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".

Моряки-черноморцы отработали близ аннексированного Севастополя пополнение корабельных запасов в море и оказание помощи аварийным судам. В учениях было задействовано около десятка кораблей и судов вспомогательного флота, морская авиация, передает RG.RU 

"Дмитрий Рогачев" - первый серийный патрульный корабль проекта 22160, он построен в Татарстане, передан Черноморскому флоту в июне и приписан к военно-морской базе в Новороссийске.

На корветах 22160-го проекта впервые в истории отечественного кораблестроения реализован модульный принцип - вооружение "Дмитрия Рогачева" может изменяться и дополняться в зависимости от поставленной задачи.

В базовом варианте корабль оснащен 76-мм артустановкой и ПЗРК "Игла".

Впридачу к ним возможна быстрая установка противолодочного вооружения или крылатых ракет.



Ще на цю тему:

11:21 20.08.2019
В оккупированном Крыму начались очередные военные учения РФ
20:40 19.08.2019
Washington Examiner: Россия утроила численность своих войск в аннексированном Крыму
09:00 19.08.2019
Фрегат Черноморского флота возвращается в оккупированный Севастополь
18:21 16.08.2019
Черноморский флот России проводит учения
12:01 16.08.2019
Оккупанты тренировались покидать подлодку через торпедный аппарат
21:00 15.08.2019
Разработка Севастопольского ГУ позволит рисовать карту глубин с помощью морского беспилотника / Фото
09:40 15.08.2019
У Москві заарештували активіста, який допомагав військовополоненим морякам
09:20 15.08.2019
Российские военные развернули полевой госпиталь в оккупированном Крыму
08:00 15.08.2019
Зеркаль анонсувала новий рівень боротьби за військовополонених моряків
18:01 14.08.2019
Ракетный корабль ЧФ России и береговые комплексы «обстреляли» друг друга в рамках учений
13:21 14.08.2019
Окупанти розмістили в Криму ескадрилью безпілотників «Форпост»
20:20 09.08.2019
Разведка: С 2014 года РФ в оккупированном Крыму втрое нарастила возможности для наступления на Украину
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
15:00 19.08.2019
Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
Всі новини країни
Греция Греция
20:41 20.08.2019
У Греції розбився вертоліт з росіянами
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейха Катара / Фото
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:41 20.08.2019
Грузинського журналіста, який обматюкав Путіна в прямому ефірі, звільнили з каналу
15:41 20.08.2019
Грузия и США оформят договор о сотрудничестве в сфере обороны
10:20 19.08.2019
МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
Всі новини країни
Россия Россия
17:41 20.08.2019
Кремль: испытание американской ракеты говорит о давно спланированном подрыве ДРСМД
12:41 20.08.2019
Росія анонсувала міжнародні військові навчання у вересні
08:31 20.08.2019
Укртрансгаз і Молдовагаз готують новий маршрут імпорту газу з Румунії
21:00 19.08.2019
Россия начала строительство новой военной базы в Сирии / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Всі новини країни
Украина Украина
21:01 20.08.2019
В Москве оштрафовали еще семерых крымских татар
20:21 20.08.2019
Екс-представник Порошенка в Криму оголосив, що почав працювати в РНБО
20:01 20.08.2019
Окупаційна влада Криму маніпулює даними щодо нібито туристів з України – ДПСУ
19:21 20.08.2019
Месть за отказ дать воду в Крым: Россия заблокирует Черное море - политолог
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд