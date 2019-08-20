Минобороны РФ опубликовало фоторепортаж со специального учения Черноморского флота. Среди задействованных в тренировке судов оказался и новый патрульный корабль "Дмитрий Рогачев".

Моряки-черноморцы отработали близ аннексированного Севастополя пополнение корабельных запасов в море и оказание помощи аварийным судам. В учениях было задействовано около десятка кораблей и судов вспомогательного флота, морская авиация, передает RG.RU

"Дмитрий Рогачев" - первый серийный патрульный корабль проекта 22160, он построен в Татарстане, передан Черноморскому флоту в июне и приписан к военно-морской базе в Новороссийске.

На корветах 22160-го проекта впервые в истории отечественного кораблестроения реализован модульный принцип - вооружение "Дмитрия Рогачева" может изменяться и дополняться в зависимости от поставленной задачи.

В базовом варианте корабль оснащен 76-мм артустановкой и ПЗРК "Игла".

Впридачу к ним возможна быстрая установка противолодочного вооружения или крылатых ракет.