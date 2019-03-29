Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
|16:41 20.08.2019
|Молдова
Молдова и «Газпром» ведут переговоры по вопросу поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток».
Об этом сказал журналистам министр экономики Молдовы Вадим Брынзан, передает Анадолу.
По его словам, срок заключенного в 2018 году договора с «Газпромом» истекает в нынешнем году.
«Мы ведем переговоры с «Газпромом», чтобы получать газ по «Турецкому потоку». Мы планируем инициировать четырехсторонние переговоры между Украиной, Румынией, Болгарией и Молдовой о поставках газа по этому газопроводу, чтобы обсудить технико-экономические особенности поставок», – сказал Брынзан.
По его словам, обсуждения пройдут на платформе Еврокомиссии, которая выступит посредником.
Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая - на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.
Ще на цю тему:
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
Строительство газопровода Унгень-Кишинэу начнется до конца лета
В Молдове снизили тарифы на газ в среднем на 20,3%
Молдовагаз: Газпром поставляет газ как обычно
У 2018 році ціна на газ для побутових споживачів у Молдові може бути знижена на 20%
НАРЭ готовит новые правила регулирования газового рынка в Молдове