Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»

16:41 20.08.2019   Молдова

Молдова и «Газпром» ведут переговоры по вопросу поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток».

Об этом сказал журналистам министр экономики Молдовы Вадим Брынзан, передает Анадолу.

По его словам, срок заключенного в 2018 году договора с «Газпромом» истекает в нынешнем году. 

«Мы ведем переговоры с «Газпромом», чтобы получать газ по «Турецкому потоку». Мы планируем инициировать четырехсторонние переговоры между Украиной, Румынией, Болгарией и Молдовой о поставках газа по этому газопроводу, чтобы обсудить технико-экономические особенности поставок», – сказал Брынзан. 

По его словам, обсуждения пройдут на платформе Еврокомиссии, которая выступит посредником. 

Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее - к границе с Грецией. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая - на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.



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