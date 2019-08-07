У московському СІЗО "Лефортово" взяли передачі активістів для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка і Павла Гриба.

Про це у Facebook повідомляє кореспондентка видання "Новая газета" Вікторія Івлєва, яка виступає на підтримку українських політв'язнів і проти анексії Криму, передає УНІАН.

"Усі передачі взяли. У передачах: грудинка, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варений в вакуумі, горіхи. .. Але все це повна дурниця порівняно з прізвищами людей, яким передали ці продукти: Балух Володимир Григорович, Клих Станіслав Романович, Кольченко Олександр Олександрович, Гриб Павло Ігорович, Карпюк Микола Андронович", - написала вона.

Активістка припускає, що прийняття співробітниками СІЗО передач для зазначених ув'язнених свідчить про те, що їх все ж таки перевезли до "Лефортово".

"Тут от одразу після публікації цього поста мені посипалися запитання - а чи правда, що вони там. Громадяни, я адже всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких немає в наявності. Все , що ми зробили - це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів", - додала Івлєва.

Раніше адвокати Балуха і Карпюка повідомляли, що їх підзахисних вивезли в Москву, однак причини та адреси СІЗО не були відомі.



