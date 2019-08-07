"Передачі для них взяли": Балух, Клих, Карпюк, Кольченко і Гриб, ймовірно, в "Лефортово" - журналістка
|16:21 20.08.2019
|Крым
У московському СІЗО "Лефортово" взяли передачі активістів для українських політв'язнів Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Олександра Кольченка і Павла Гриба.
Про це у Facebook повідомляє кореспондентка видання "Новая газета" Вікторія Івлєва, яка виступає на підтримку українських політв'язнів і проти анексії Криму, передає УНІАН.
"Усі передачі взяли. У передачах: грудинка, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варений в вакуумі, горіхи. .. Але все це повна дурниця порівняно з прізвищами людей, яким передали ці продукти: Балух Володимир Григорович, Клих Станіслав Романович, Кольченко Олександр Олександрович, Гриб Павло Ігорович, Карпюк Микола Андронович", - написала вона.
Активістка припускає, що прийняття співробітниками СІЗО передач для зазначених ув'язнених свідчить про те, що їх все ж таки перевезли до "Лефортово".
"Тут от одразу після публікації цього поста мені посипалися запитання - а чи правда, що вони там. Громадяни, я адже всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких немає в наявності. Все , що ми зробили - це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта - справа адвокатів", - додала Івлєва.
Раніше адвокати Балуха і Карпюка повідомляли, що їх підзахисних вивезли в Москву, однак причини та адреси СІЗО не були відомі.
Ще на цю тему:
Балуха в Москві немає: Адвокати не можуть знайти незаконно засудженого в РФ українця
Політв’язня Балуха етапували до Москви
В українського політв'язня Дудки погіршився стан здоров'я
Сенцов у своїх листах висловився на підтримку протестуючих в РФ
Панову у колонії РФ відмовилися надавати меддопомогу
Сущенка залишили у “безпечному місці” колонії ще на три місяці
Правозахисниця розповіла подробиці "зникнення" політв'язня Клиха