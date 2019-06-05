Українсько-турецьке підприємство розробить ударний безпілотник нового покоління "Акінжі"

16:01 20.08.2019   Украина

Спільне підприємство держкомпанії "Укрспецекспорт", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром", і турецького підприємства Baykar Defence, розробляє безпілотний літальний апарат нового покоління "Акінжі" (тур. Akıncı).

"Ударний БПЛА нового покоління Akıncı розробляється відповідно до вимог збройних конфліктів XXI століття і призначений, насамперед, для озброєння як турецьких, так і українських Збройних сил. Одна з головних його переваг – можливість завдавати високоточних ударів таким самим озброєнням, яке використовується на звичайних літаках. Ідеться про надпотужні боєприпаси вагою у сотні кілограм", - зазначено в повідомленні прес-служби "Укроборонпром" у вівторок, передає  Інтерфакс-Україна.

За інформацією держконцерну, це стало можливим завдяки використанню українських двигунів, які забезпечують велику вантажопідйомність, швидкість і висоту польоту, економічність і простоту експлуатації.

"Акінжі" належить до нового "важкого" класу безпілотників. Він оснащений двома двигунами українського виробництва, які забезпечують політ на висоті понад 12 км. Дрон має розмах крил 20 метрів, здатний підняти у повітря понад 1000 кг озброєння та перебувати в польоті добу.

Безпілотник обладнується надсучасними системами спостереження: від тепловізорів і потужних камер до радарів з активною фазованою антенною решіткою та численними сенсорами.

"Усе це дає моливість виявляти на значній відстані навіть добре замасковані цілі, передавати їх координати для знищення або самостійно завдавати високоточних ударів", - зазначено в повідомленні.

Серед номенклатури озброєння "Акінжі" - керовані ракети, різноманітні звичайні та високоточні бомби. Таке потужне озброєння дозволяє безпілотнику знищувати живу силу та техніку ворога, а також завдавати ударів по важливих об’єктах противника – фортифікаційних спорудах, центрах управління та зв’язку, мостах, складах тощо.

Як повідомлялося, у 2019 році держкомпанія "Укрспецекспорт" і турецька Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство, що спеціалізується на високоточній зброї та аерокосмічних технологіях. Головне завдання спільного підприємства - об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дасть змогу відійти від класичних контрактів із купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці - синергії оборонних технологій і поєднання передових розробок Туреччини й України, вважають у РНБО України.



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Українсько-турецьке підприємство розробить ударний безпілотник нового покоління "Акінжі"
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