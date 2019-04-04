Грузия и США оформят договор о сотрудничестве в сфере обороны

15:41 20.08.2019   Грузия

Через несколько дней Грузия оформит с США трехгодичный договор о сотрудничестве в сфере обороны.

Об этом заявил министр обороны Леван Изория после встречи с новым атташе обороны США, полковником Стефани Бегли, передает Грузия Online.

"Через несколько дней у нас будет возможность подписать трехгодичный договор о сотрудничестве. В будущие годы с полковником Стефани Бегли и вместе с ее командой в Грузии мы принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством, и что, прежде всего, служит укреплению наших оборонных средств"- заявил Изория.

Эксперт Вахтанг Маисая в беседе с "Резонанси" говорит, что не знаком с деталями этого трехгодичного плана, но прогнозирует, что возможно в нем разговор идет о перспективах военной совместимости с НАТО. 

"Я не читал этот договор, и не знаю его в деталях, но прогнозировать, о чем будет этот договор, несложно. Прежде всего, разговор будет о том, чтобы к 2021 году закончить учения девяти батальонов, которые осуществляют американцы в рамках специальной программы, и, наверное, это тоже будут важные действия, осуществленные с точки зрения военного образования. Может быть в определенной доле будет модернизация вооружения, переданного американцами, или возможно разговор будет о передаче нового вооружения.

"Наверное, будет также перспектива проведения новых учений на двухстороннем уровне и совместимости с НАТО. Это, мне кажется, больше является частью плана действия, которая будет зафиксирована подписанием на высоком уровне. 

"Трехгодичный план, наверное, потому, чтобы американцы ускорили реформы обороны Грузии. Это, возможно, включает трехгодичный период нового военного атташе, поскольку американцы назначают военных представителей не короткие сроки, по крайней мере, период договора должен проистекать из позиций, существующих между договорными сторонами"- заявил Маисая "Резонанси".

Напомним, что в Министерстве обороны полковник Стефани Бегли находилась вместе с бывшим атташе обороны. Леван Изория передал полковнику Джеффри Хартману награду президента, "Медаль чести" и памятные подарки. Министр поблагодарил американского дипломата за поддержку оборонных сил Грузии, вклад, внесенный в процесс углубления сотрудничества в военной сфере между двумя странами, и пожелал успехов в будущей деятельности. 



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