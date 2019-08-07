Херсонський суд відпустив учасника "Самообороны Крыма" під заставу
|15:21 20.08.2019
|Крым
Херсонський міський суд дозволив внести заставу в розмірі 321 120 грн учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Крыма".
Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК у Facebook, передає Укрінформ.
"19 липня 2019 року, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Крыма". Проте, завдячуючи відомому рішенню Конституційного Суду, суд надав можливість підозрюваному, який зі зброєю в руках брав участь в окупації півострова, внести заставу в розмірі 321 120 грн", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі відзначили, що ще місяць тому інший слідчий суддя того ж суду під час продовження запобіжного заходу розмір застави не визначав, "врахувавши аргументи слідчого та прокурора про те, що злочин підозрюваним було вчинено з погрозою застосування насилля".
Як повідомляється, вказану особу 11 червня 2019 року затримали працівники Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті "Каланчак" при спробі перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією півострова Крим.
Затриманий підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань).
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