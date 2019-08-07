Політв'язень Шумков розповів, як Балуха забрали "з речами на вихід"

15:01 20.08.2019   Крым

Український політв'язень Олександр Шумков, якого утримують у російській колонії, записав звідти відеозвернення.

Відеозвернення передав російський адвокат, який відвідав Шумкова, повідомляє Укрінформ.

"Шумков виглядає бадьоро, продовжує перебувати в одиночці в БПРі (барак посиленого режиму — ред.), крім нього і до недавнього часу Володимира Балуха, там утримуються лише так звані ісламісти з республік Північного Кавказу, кримінальних елементів в БПРі немає", — цитує медіа адвоката.

Зазначається, що Шумков розповів, як нещодавно політв’язня Володимира Балуха забрали «з речами на вихід». Того дня Балух встиг прокричати по бараку, що його відвезли на етап з речами.

«Їм не давали спілкуватися, хоча українці писали заяви, щоб їх поселили разом в одній камері, тому передавати важливу інформацію доводиться в такий спосіб», — пояснив захисник.

«Уже адвокату сказав, що тиждень тому забрали в невідомому напрямку Вову Балуха. Ламаємо голову, куди його повезли. Сиджу нормально, обстановка достатньо добра, навіть психологічно краща, ніж в інших загонах колонії. Хоча сиджу в одиночній камері, але йде постійне спілкування з іншими. Весь інший склад буру – це ісламісти по 205-й по 208-й тому міжнародні відносини в бурі нормальні. По новинах чував щодо переговорів про обмін. Надій мало, але все-таки вони є», — каже Шумков у зверненні.

«Усім в Україні хочу передати вітання і побажання не втрачати надій на краще і самим якомога більше діяти, ставити плани і їх реалізовувати. Ці вибори показали, що суспільство просто вимагає зміни політичних еліт. І це має стати реальним поштовхом до прогресу нашої держави. А оскільки в мене накопичується все більше сил, які потрібні будуть по звільненню кинути на благо і прогрес нашої держави. Цього моменту чекаю з нетерпінням. Всім вітання і привіти», — додав він.

Як повідомлялося раніше, екс-охоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», яка була «спрямована проти інтересів Росії».

22 квітня Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що українця повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом для цього послужило те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

Правозахисники звернулися зі скаргою в Торжокський міський суд у зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями. Також повідомлялося, що його було побито співробітниками СІЗО-1 в Твері під час етапування в колонію, а потім і у виправній колонії-4 в Торжку.

Політв'язня Шумкова на півроку помістили в приміщення камерного типу.

Володимир Балух - кримський фермер, член Конгресу українських націоналістів. Взимку 2013 року Балух повісив на своєму будинку прапор України, пізніше прикріпив на будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні».

"Суд" у Криму засудив Балуха до 4-х років і 11-ти місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Володимира є його проукраїнська позііція в окупованому Росією Криму. Правозахисний центр «Меморіал» визнав його політичним в'язнем.

З 29 березня 2019 року Балух знаходився в ВК-4 м.Торжок Тверської області (ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області), що порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

За останньою інформацією, адвокати Балуха, відправленого по етапу в одне з московських СІЗО, поки що не можуть встановити місцезнаходження свого підзахисного. Адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що у СІЗО-2 Бутирка Балуха В.Г. немає.

Пошуки продовжуються.

 



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