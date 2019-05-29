Обнаружено тело пилота потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана в ходе ночных учебно-тренировочных полетов самолета 24 июля.

Об этом SalamNews сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Тело пилота обнаружено", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.

Позднее в Каспии были найдены фрагменты упавшего истребителя и "черный ящик".