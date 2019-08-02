США стали крупнейшим поставщиком угля в Украину по итогам июля

14:21 20.08.2019   Украина

Украина в январе-июле 2019 года импортировала 11,656 млн тонн каменного угля и антрацита (код УКТВЭД 2701) на $1,643 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой (ГФС) Украины, передают Порты Украины.

По информации ведомства, удельный вес товарной позиции в общем объеме импорта в Украину в денежном выражении составил 4,9%.

Крупнейшие импортные поставки осуществлены из России — на $987,239 млн (60,1% всего импорта товарной позиции в денежном выражении), США — на $550,447 млн (33,5%), Казахстана — на $74,005 млн (4,5%). Из других стран импортировано каменного угля и антрацита на $32,018 млн (1,9%).

В июле импорт каменного угля и антрацита составил 1,078 млн тонн на $166,84 млн. Крупнейшие поставки осуществлены из США — на $81,382 млн, России — на $65,782 млн, Казахстана — на $11,722 млн.

По данным ГФС, импорт каменного угля и антрацита в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 8,1% — до 21,387 млн тонн, в денежном выражении — на 10,6%, до $3,035 млрд.



Ще на цю тему:

09:31 20.08.2019
В январе-июле Бердянский порт сократил грузооборот на 19,8%
19:50 19.08.2019
За 7 месяцев 2019 года перевалка контейнеров в морских портах увеличилась на 20%
19:30 19.08.2019
У січні-липні обсяг вантажоперевезень по Дніпру виріс на 31%
13:21 16.08.2019
УЗ ограничила отгрузку зерна в порт Николаева
19:20 15.08.2019
Импорт нефтепродуктов через порт Николаев значительно сократился
19:41 14.08.2019
Херсонский речпорт перевалит партию силиката натрия в Италию
19:21 14.08.2019
В январе-июле Одесский порт увеличил грузооборот на 14,1%
21:00 13.08.2019
У липні Дунайське пароплавство збільшило перевезення вантажів на 2,9%
16:40 13.08.2019
У січні-липні морпорти збільшили вантажообіг на 15,8%
11:20 13.08.2019
У 2018-2019 маркетинговому році «Нібулон» збільшив експорт на 26,8%
17:20 09.08.2019
У липні Українське Дунайське пароплавство перевезло 260 тисяч тонн вантажів
13:48 02.08.2019
На терминале "УкрТрансАгро" впервые в сезоне грузят одновременно три судна
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
15:00 19.08.2019
Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
Всі новини країни
Греция Греция
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейх Катара / Фото
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:41 20.08.2019
Грузия и США оформят договор о сотрудничестве в сфере обороны
10:20 19.08.2019
МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 20.08.2019
Росія анонсувала міжнародні військові навчання у вересні
08:31 20.08.2019
Укртрансгаз і Молдовагаз готують новий маршрут імпорту газу з Румунії
21:00 19.08.2019
Россия начала строительство новой военной базы в Сирии / Фото
20:50 19.08.2019
Экипаж задержанного в Ростове-на-Дону теплохода "Vostok" получил зарплату
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Всі новини країни
Украина Украина
17:21 20.08.2019
В «Крымавтотрансе» раскрыли все нелегальные схемы
17:01 20.08.2019
Новый корабль замечен на учении Черноморского флота России
16:21 20.08.2019
"Передачі для них взяли": Балух, Клих, Карпюк, Кольченко і Гриб, ймовірно, в "Лефортово" - журналістка
16:01 20.08.2019
Українсько-турецьке підприємство розробить ударний безпілотник нового покоління "Акінжі"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд