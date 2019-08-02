США стали крупнейшим поставщиком угля в Украину по итогам июля
|14:21 20.08.2019
|Украина
Украина в январе-июле 2019 года импортировала 11,656 млн тонн каменного угля и антрацита (код УКТВЭД 2701) на $1,643 млрд.
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, обнародованные Государственной фискальной службой (ГФС) Украины, передают Порты Украины.
По информации ведомства, удельный вес товарной позиции в общем объеме импорта в Украину в денежном выражении составил 4,9%.
Крупнейшие импортные поставки осуществлены из России — на $987,239 млн (60,1% всего импорта товарной позиции в денежном выражении), США — на $550,447 млн (33,5%), Казахстана — на $74,005 млн (4,5%). Из других стран импортировано каменного угля и антрацита на $32,018 млн (1,9%).
В июле импорт каменного угля и антрацита составил 1,078 млн тонн на $166,84 млн. Крупнейшие поставки осуществлены из США — на $81,382 млн, России — на $65,782 млн, Казахстана — на $11,722 млн.
По данным ГФС, импорт каменного угля и антрацита в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 8,1% — до 21,387 млн тонн, в денежном выражении — на 10,6%, до $3,035 млрд.
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