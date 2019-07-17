У РФ заявили про смерть двох українських моряків на судні в районі Керченської протоки
|14:01 20.08.2019
|Крым
Два громадянина України, які працювали моряками на судні під прапором Панами, у вівторок померли від отруєння метиловим спиртом у порту Тамані у Краснодарському краї в РФ.
Про це повідомили у пресслужбі Росморрічфлоту, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Про те, що помічник капітана і матрос другого класу отруїлися, випивши спирт, екстреним службам повідомив капітан, пише видання.
До моменту прибуття бригади лікарів, один з потерпілих вже був у комі, а другий перебував у важкому стані. Як повідомляється, незабаром перший помер у лікарні, а за життя другого боролися лікарі реанімаційного відділення.
"Пізніше він помер", - поінформували в Росморрічфлоті.
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