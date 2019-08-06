По турецькому військовому конвою, який рухався в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб, уранці 19 серпня завдано авіаудару, унаслідок цього загинуло троє людей, поранення дістали 12 мирних сирійців.

Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на міністерство національної оборони Туреччини, передає Гордон.



Про втрати серед турецьких військових не повідомляють.



Відповідальність за атаку турецька сторона покладає на Росію.



"Анкара рішуче засуджує атаку режиму [президента Сирії Башара] Асада на конвой збройних сил Туреччини в зоні деескалації, що суперечить домовленостям і духу співпраці з Росією щодо Сирії і призвела до загибелі мирних жителів. Незважаючи на всі переговори з російською стороною, атаки режиму в зоні деескалації тривають", – заявили у військовому відомстві.



Туреччина очікує від російської сторони вжиття заходів для запобігання повторенню таких подій у майбутньому, додали в міністерстві.



Конвой було скеровано на спостережний пункт в Ідлібі, що було узгоджено з російськими військовими. Незважаючи на це, авіація Асада завдала удару по колоні, заявляють в Анкарі.



У міністерстві закордонних справ Сирії стверджують, що турецький конвой перевозив зброю і боєприпаси для підтримки угруповання "Джабхат ан-Нусра". Про це повідомило державне інформаційне агентство Сирії SANA. Це "знову підтверджує необмежену підтримку турецьким режимом терористичних угруповань", заявили сирійські дипломати.



Із 2011 року в Сирії триває воєнний конфлікт. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики "Ісламської держави", міжнародна коаліція на чолі зі США, а також збройні сили РФ, Ірану та Туреччини.



У межах угоди про зони деескалації, підписаної у 2017 році, частина північного заходу Сирії залишилася під контролем опозиції.



Правозахисники із Human Rights Watch зазначали, що із 26 квітня 2019 року сирійсько-російський військовий альянс щодня здійснював сотні нападів на райони у провінціях Ідліб, Хама й Алеппо, які контролюють антиурядові угруповання.

