Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів

13:41 20.08.2019   Турция

По турецькому військовому конвою, який рухався в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб, уранці 19 серпня завдано авіаудару, унаслідок цього загинуло троє людей, поранення дістали 12 мирних сирійців.

Про це повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на міністерство національної оборони Туреччини, передає Гордон.

Про втрати серед турецьких військових не повідомляють.

Відповідальність за атаку турецька сторона покладає на Росію.

"Анкара рішуче засуджує атаку режиму [президента Сирії Башара] Асада на конвой збройних сил Туреччини в зоні деескалації, що суперечить домовленостям і духу співпраці з Росією щодо Сирії і призвела до загибелі мирних жителів. Незважаючи на всі переговори з російською стороною, атаки режиму в зоні деескалації тривають", – заявили у військовому відомстві.

Туреччина очікує від російської сторони вжиття заходів для запобігання повторенню таких подій у майбутньому, додали в міністерстві.

Конвой було скеровано на спостережний пункт в Ідлібі, що було узгоджено з російськими військовими. Незважаючи на це, авіація Асада завдала удару по колоні, заявляють в Анкарі.

У міністерстві закордонних справ Сирії стверджують, що турецький конвой перевозив зброю і боєприпаси для підтримки угруповання "Джабхат ан-Нусра". Про це повідомило державне інформаційне агентство Сирії SANA. Це "знову підтверджує необмежену підтримку турецьким режимом терористичних угруповань", заявили сирійські дипломати.

Із 2011 року в Сирії триває воєнний конфлікт. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики "Ісламської держави", міжнародна коаліція на чолі зі США, а також збройні сили РФ, Ірану та Туреччини.

У межах угоди про зони деескалації, підписаної у 2017 році, частина північного заходу Сирії залишилася під контролем опозиції.

Правозахисники із Human Rights Watch зазначали, що із 26 квітня 2019 року сирійсько-російський військовий альянс щодня здійснював сотні нападів на райони у провінціях Ідліб, Хама й Алеппо, які  контролюють антиурядові угруповання. 
 



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