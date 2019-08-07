Управління Кримської єпархії Православної церкви України подало апеляцію на рішення російського Арбітражного суду Криму про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Про це повідомив архієпископ Климент, передає «Кримська правозахисна група», пише Громадське

Апеляційну скаргу мають розглянути 29 серпня 2019 року.

Раніше архієпископ Климент повідомив, що після рішення суду про передачу в користування російського «Міністерства майнових відносин Криму» майно собору ПЦУ в Сімферополі розграбували і знищили. Російська влада публічно не коментувала цю ситуацію.

Нагадаємо, 8 червня так званий «Арбітражний суд» Криму частково задовольнив позов «Міністерства майнових і земельних відносин Криму» і ухвалив рішення розірвати договір оренди, який до окупації був укладений Фондом майна Автономної Республіки Крим з кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархату. «Суд» зобов’язав церкву повернути приміщення кафедрального собору Володимира та Ольги «Міністерству майнових і земельних відносин Криму» і стягнути на користь федерального бюджету РФ 12 000 рублів державного мита.

24 липня 2019 Архієпископ Климент заявив, що собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України розгромлений, з храму вкрадені всі церковні речі Кримського єпархіального управління.