Кримська єпархія оскаржила розірвання договору оренди єдиного собору ПЦУ в Сімферополі
|13:21 20.08.2019
|Крым
Управління Кримської єпархії Православної церкви України подало апеляцію на рішення російського Арбітражного суду Криму про розірвання договору оренди приміщень кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.
Про це повідомив архієпископ Климент, передає «Кримська правозахисна група», пише Громадське
Апеляційну скаргу мають розглянути 29 серпня 2019 року.
Раніше архієпископ Климент повідомив, що після рішення суду про передачу в користування російського «Міністерства майнових відносин Криму» майно собору ПЦУ в Сімферополі розграбували і знищили. Російська влада публічно не коментувала цю ситуацію.
Нагадаємо, 8 червня так званий «Арбітражний суд» Криму частково задовольнив позов «Міністерства майнових і земельних відносин Криму» і ухвалив рішення розірвати договір оренди, який до окупації був укладений Фондом майна Автономної Республіки Крим з кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархату. «Суд» зобов’язав церкву повернути приміщення кафедрального собору Володимира та Ольги «Міністерству майнових і земельних відносин Криму» і стягнути на користь федерального бюджету РФ 12 000 рублів державного мита.
24 липня 2019 Архієпископ Климент заявив, що собор святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України розгромлений, з храму вкрадені всі церковні речі Кримського єпархіального управління.
Ще на цю тему:
Херсонський суд відпустив учасника "Самообороны Крыма" під заставу
Політв'язень Шумков розповів, як Балуха забрали "з речами на вихід"
У Криму раптово помер один з лідерів сепаратистів
"Врио губернатора" аннексированного Севастополя пригласил главу сирийской провинции Тартус посетить Крым
Офіс президента розробить окремі стратегії реінтеграції Криму і частини Донбасу – юрист
На материковій Україні на обліку перебуває понад 40 тис. переселенців з Криму — міністерство
Адвокату повідомили, що Карпюк "вибув" з Володимирського централу
У Криму замість собору ПЦУ побудують Римо-католицький храм
Суд заарештував судно, підозрюване в постачанні палива для Чорноморського флоту в Севастополь
Захист українців в окупованому Криму треба посилити новими законами - представник президента