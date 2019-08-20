У понеділок, 19 серпня в Сімферополі помер відомий пропагандист, один із засновників сепаратистського руху "Севастополь-Крим-Росія" Святослав Компанієць.

Про це повідомляє видання "Апостроф".

Зазначається, що свою проросійську організацію Компанієць створив ще в 2005 році. Саме з тих пір він "відкрито боровся за возз'єднання півострова з Росією", тобто виступав за анексію українського півострова РФ. Окремі члени його організації були затримані СБУ за статтею "сепаратизм". Окупаційні адміністрації Криму не стали відновлювати їх у правах після анексії півострова.

Про причини смерті пропагандиста кримські ЗМІ, підконтрольні окупантам, не повідомляють. Святославу Компанійцю було 59 років.