У Криму раптово помер один з лідерів сепаратистів
|13:01 20.08.2019
|Крым
У понеділок, 19 серпня в Сімферополі помер відомий пропагандист, один із засновників сепаратистського руху "Севастополь-Крим-Росія" Святослав Компанієць.
Про це повідомляє видання "Апостроф".
Зазначається, що свою проросійську організацію Компанієць створив ще в 2005 році. Саме з тих пір він "відкрито боровся за возз'єднання півострова з Росією", тобто виступав за анексію українського півострова РФ. Окремі члени його організації були затримані СБУ за статтею "сепаратизм". Окупаційні адміністрації Криму не стали відновлювати їх у правах після анексії півострова.
Про причини смерті пропагандиста кримські ЗМІ, підконтрольні окупантам, не повідомляють. Святославу Компанійцю було 59 років.
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