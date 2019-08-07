Росія анонсувала міжнародні військові навчання у вересні
|12:41 20.08.2019
|Россия
У Росії у вересні 2019 року заплановані військові навчання "Центр-2019", у яких крім російських військових візьмуть участь представники Китаю, Пакистану, Киргизії, Індії, Казахстану, Таджикистану та Узбекистану.
Про це заявили в Міноборони РФ, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Зазначається, що в навчаннях візьмуть участь близько 128 тис. військових, понад 20 тис. одиниць техніки, 600 літальних апаратів і до 15 кораблів.
Навчання відбудуться в два етапи - у рамках першого органи військового керівництва відпрацюють керування військами під час боротьби з тероризмом, відбиття ударів засобів повітряного нападу та ведення розвідувально-пошукових і оборонних дій.
Другий етап буде присвячений питанням управління підрозділами під час масованого вогневого удару і наступу на умовного противника.
Основні дії навчань пройдуть на восьми полігонах: загальновійськових "Тоцький", "Донгуз", "Аданак", "Чербаркульський", "Юргінський", "Алейський", а також полігонах військ ППО "Ашулук" і "Сафакулєво".
"На полігонах держав-партнерів за окремими планами будуть відпрацьовані епізоди ведення боротьби з незаконними збройними формуваннями", - заявили в Міноборони РФ.
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