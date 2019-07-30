Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони

12:21 20.08.2019   Турция

Група зловмисників з Росії, якою керував відставний полковник ВМФ, викрала в турецькому Мармарисі яхту вартістю 2 млн доларів.

Одного з викрадачів уже затримали у Москві, повідомляє Deniz Gazete, передає Укрінформ.

«У Мармарисі було вкрадено яхту Ghost 3, яка коштує 2 млн доларів. Групою, що вчинила викрадення, керував відставний полковник Військово-морських сил РФ Олег Попілов. Одного учасника угруповання затримано в Москві», - пише видання.

Зазначається, що 13 липня двоє громадян РФ орендували яхту на тиждень. Але представники чартерної компанії повідомили, що судно в порт не повернулося. Пізніше стало відомо, що воно залишило територіальні води Туреччини, а пристрій електронної системи стеження було знято та прилаштовано до іграшкового човна. Поки він курсував у затоках Мармарису, яхта вже відбула у невідомому напрямку.

Поліції та представникам Інтерполу, куди звернулася компанія, що здавала яхту в оренду, вдалося встановити, що викрадення було здійснене групою з восьми осіб. Кілька зловмисників прибули до міста Даламана, де зупинилися в готелях. Контракт оренди укладали два чоловіки та дві жінки, які 13 липня сіли на яхту, перемістилися на ній в сусідню бухту та зійшли на берег, оселившись у готелі.

16 липня яхта залишила територіальні води Туреччини, а особи, які брали її напрокат, вилетіли до Москви.

Як повідомило видання Milliyet, поліції вдалося встановити, що банду очолював колишній полковник Військово-морського флоту РФ Олег Попілов. Група діяла в Середземному морі протягом останніх чотирьох років. Торік вони вкрали 49 яхт, цьогоріч – 37, лише шість із них були знайдені. Зловмисники діяли одним і тим самим методом, що й при викраденні Ghost 3. Загалом із Туреччини було викрадено 16 яхт.

Зазначається, що в Москві було арештовано учасника цієї групи Анатолія Шутова. Решту злочинців оголосили в міжнародний розшук.



Ще на цю тему:

20:50 19.08.2019
Экипаж задержанного в Ростове-на-Дону теплохода "Vostok" получил зарплату
14:40 19.08.2019
Сухогруз "Волгодон" снялся с мели на реке Дон в Ростовской области
09:10 19.08.2019
В Азовском море сел на мель российский сухогруз / Фото
12:41 14.08.2019
У Мармуровому морі зіткнулися танкер і суховантаж, що прямував до України зі США
15:30 13.08.2019
У Росії загорівся теплохід "Свята Русь" / Фото, відео
13:41 12.08.2019
У Чорному морі на російському судні сталося загоряння
14:00 09.08.2019
В оккупированный Крым из ливийской тюрьмы вернулись капитан и старпом танкера-контрабандиста
14:40 05.08.2019
"В РФ не действуют международные договоры" - капитан задержанного в Калининграде эстонского судна
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:30 30.07.2019
Цинізм зашкалює: чиновники потрапили в історію з українським судном "Іван Голубець" / Фото
08:19 29.07.2019
Версії слідства щодо загибелі траулера "Іван Голубець" поки не підтверджені - Держрибагентство
20:50 26.07.2019
Начался ремонт теплохода Rio, севшего на мель под Геленджиком / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:41 20.08.2019
В Азербайджане найдено тело пилота МиГ-29, упавшего в Каспийское море
19:00 19.08.2019
Поисковая группа обнаружила «черный ящик» самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана
14:00 19.08.2019
Канадская Zenith Energy намерена нарастить добычу нефти в Азербайджане
15:20 15.08.2019
В Азербайджане отремонтировано буксирно-снабженческое судно / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
10:41 20.08.2019
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
18:00 19.08.2019
ЮВО: Артиллеристы российской военной базы в Армении провели учения со стрельбами
15:30 19.08.2019
ЮВО: Аэромобильные группы российской военной базы в Армении отработали специальные задачи
15:00 19.08.2019
Армения стала самым популярным зарубежным направлением среди россиян этим летом
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
11:40 13.08.2019
Болгарія придбає два нові військові кораблі більш ніж за €400 мільйонів
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
Всі новини країни
Греция Греция
11:41 20.08.2019
США предупредили Грецию относительно иранского танкера
21:10 19.08.2019
В греческий порт прибыла роскошная яхта шейх Катара / Фото
15:41 16.08.2019
Турецькі розвідувальні літаки 33 рази порушили повітряний простір Греції
18:20 15.08.2019
Грецькі пожежники третій день борються з лісовими пожежами на острові Евбея
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:41 20.08.2019
Грузия и США оформят договор о сотрудничестве в сфере обороны
10:20 19.08.2019
МЗС Грузії висловило протест РФ через затримання своїх громадян на межі з Південною Осетією
17:41 16.08.2019
Грузія: окупанти посунули кордон на близько 100 метрів
13:41 16.08.2019
Грузія: окупанти звели залізні стовпи на лінії розмежування
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:41 20.08.2019
Молдова хочет получать российский газ по «Турецкому потоку»
20:20 19.08.2019
Председателем Конституционного суда Молдовы избран Владимир Цуркан
10:40 19.08.2019
Колишніх президентів Молдови можуть позбавити частини привілеїв
18:41 16.08.2019
У Молдові на місяць продовжили роботу комісії з розслідування крадіжки мільярда
Всі новини країни
Россия Россия
12:41 20.08.2019
Росія анонсувала міжнародні військові навчання у вересні
08:31 20.08.2019
Укртрансгаз і Молдовагаз готують новий маршрут імпорту газу з Румунії
21:00 19.08.2019
Россия начала строительство новой военной базы в Сирии / Фото
20:50 19.08.2019
Экипаж задержанного в Ростове-на-Дону теплохода "Vostok" получил зарплату
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
13:41 20.08.2019
Туреччина звинуватила Росію в авіаударі по військовому конвою в Сирії. У Дамаску заявили, що Туреччина підтримує терористів
12:21 20.08.2019
Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
09:21 20.08.2019
У Сирії обстріляли турецький військовий конвой: щонайменше 3 загиблих
18:30 19.08.2019
СМИ: Войска Турции вошли в сирийский город
Всі новини країни
Украина Украина
17:21 20.08.2019
В «Крымавтотрансе» раскрыли все нелегальные схемы
17:01 20.08.2019
Новый корабль замечен на учении Черноморского флота России
16:21 20.08.2019
"Передачі для них взяли": Балух, Клих, Карпюк, Кольченко і Гриб, ймовірно, в "Лефортово" - журналістка
16:01 20.08.2019
Українсько-турецьке підприємство розробить ударний безпілотник нового покоління "Акінжі"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд