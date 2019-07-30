Росіяни викрали в Туреччині яхту вартістю $2 мільйони
|12:21 20.08.2019
|Турция
Група зловмисників з Росії, якою керував відставний полковник ВМФ, викрала в турецькому Мармарисі яхту вартістю 2 млн доларів.
Одного з викрадачів уже затримали у Москві, повідомляє Deniz Gazete, передає Укрінформ.
«У Мармарисі було вкрадено яхту Ghost 3, яка коштує 2 млн доларів. Групою, що вчинила викрадення, керував відставний полковник Військово-морських сил РФ Олег Попілов. Одного учасника угруповання затримано в Москві», - пише видання.
Зазначається, що 13 липня двоє громадян РФ орендували яхту на тиждень. Але представники чартерної компанії повідомили, що судно в порт не повернулося. Пізніше стало відомо, що воно залишило територіальні води Туреччини, а пристрій електронної системи стеження було знято та прилаштовано до іграшкового човна. Поки він курсував у затоках Мармарису, яхта вже відбула у невідомому напрямку.
Поліції та представникам Інтерполу, куди звернулася компанія, що здавала яхту в оренду, вдалося встановити, що викрадення було здійснене групою з восьми осіб. Кілька зловмисників прибули до міста Даламана, де зупинилися в готелях. Контракт оренди укладали два чоловіки та дві жінки, які 13 липня сіли на яхту, перемістилися на ній в сусідню бухту та зійшли на берег, оселившись у готелі.
16 липня яхта залишила територіальні води Туреччини, а особи, які брали її напрокат, вилетіли до Москви.
Як повідомило видання Milliyet, поліції вдалося встановити, що банду очолював колишній полковник Військово-морського флоту РФ Олег Попілов. Група діяла в Середземному морі протягом останніх чотирьох років. Торік вони вкрали 49 яхт, цьогоріч – 37, лише шість із них були знайдені. Зловмисники діяли одним і тим самим методом, що й при викраденні Ghost 3. Загалом із Туреччини було викрадено 16 яхт.
Зазначається, що в Москві було арештовано учасника цієї групи Анатолія Шутова. Решту злочинців оголосили в міжнародний розшук.
Ще на цю тему:
Сухогруз "Волгодон" снялся с мели на реке Дон в Ростовской области
В Азовском море сел на мель российский сухогруз / Фото
У Росії загорівся теплохід "Свята Русь" / Фото, відео
У Чорному морі на російському судні сталося загоряння
В оккупированный Крым из ливийской тюрьмы вернулись капитан и старпом танкера-контрабандиста
"В РФ не действуют международные договоры" - капитан задержанного в Калининграде эстонского судна
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
Цинізм зашкалює: чиновники потрапили в історію з українським судном "Іван Голубець" / Фото
Версії слідства щодо загибелі траулера "Іван Голубець" поки не підтверджені - Держрибагентство
Начался ремонт теплохода Rio, севшего на мель под Геленджиком / Фото